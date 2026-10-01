Τα δύο μέτρα που εμπνεύστηκε εισηγήθηκε και δούλεψε ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης με το επιτελείο του.

Τα δύο μέτρα που ανακοινώθηκαν αιφνιδίως από τον πρωθυπουργό στο υπουργικό και έσωσαν την ..τιμή της κυβέρνησης – έναντι της νέας ενεργειακής κρίσης- ήταν η αύξηση των δόσεων από τις 72 στις 120 για όσους έχουν παλιά χρέη προς το δημόσιο και το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για τους servicers.

Πρόκειται για δύο μέτρα που εμπνεύστηκε εισηγήθηκε και δούλεψε ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης με το επιτελείο του.

Τα παράπονα των δανειοληπτών είχαν φθάσει καιρό τώρα στο γραφείο του. Όπως και η αδυναμία πληρωμής συσσωρευμένων χρεών από προηγούμενες κρίσεις. Τώρα – ενόψει του νέου κύματος ακρίβειας- η κυβέρνηση φαίνεται να συνειδητοποίησε την ανάγκη να ανοίξει ομπρέλα προστασίας στους πολίτες για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα τους επόμενους μήνες.

Λ.Ι.