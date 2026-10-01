Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες ο καιρός, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν τα ανατολικά και νότια της χώρας. Για την Κρήτη, που αναμένεται να δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, ενεργοποιείται κόκκινος συναγερμός Red Code έως και την Κυριακή (04/10).

Κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα αποτελέσουν οι έντονες βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι που μάλιστα στα νοτιοανατολικά της χώρας θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ. Τοπικές βροχές βροχές σημειώνονται σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ στη Βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες.

Μετά την έκδοση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ, συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, κατόπιν πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου και πλέον προειδοποιεί ότι:

Έως το πρωί της Κυριακής θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές.

Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.

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Στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι. Εκτιμάται ότι σήμερα η έντασή τους στα πελάγη θα φτάσει τοπικά τα 8 έως 9 μποφόρ.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 9 μποφόρ

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη προβλέπεται υψηλός, βάσει του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ και της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα, με ενεργοποίηση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων για την αντιμετώπιση πιθανών εκτάκτων αναγκών.

Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις άμεσης αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τυχόν καταστροφικά φαινόμενα.

Βροχές και στην Αττική

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση την Πέμπτη 1/10, όμως από την Παρασκευή προβλέπεται νέα επιδείνωση με επιστροφή των βροχοπτώσεων.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θοδωρής Κολυδάς, η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες συνθήκες και τοπικές μόνο βροχές, ωστόσο από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται αισθητή ενίσχυση των φαινομένων.

Το επίκεντρο της κακοκαιρίας φαίνεται πως θα είναι η Κρήτη, στην οποία εστιάζουν πλέον σχεδόν όλα τα προγνωστικά μοντέλα. Ενώ την Τρίτη οι βροχές θα είναι περιορισμένες και διάσπαρτες, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου το κύμα βροχοπτώσεων δυναμώνει, με την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου να θεωρείται η πιο επιβαρυμένη ημέρα, όπου τα ποσά νερού ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Παρά τη συμφωνία των μετεωρολογικών κέντρων για τη γεωγραφική περιοχή που θα επηρεαστεί περισσότερο, διατηρείται μια αβεβαιότητα ως προς την ακριβή ένταση των φαινομένων. Όπως εξηγεί ο κ. Κολυδάς, η Κρήτη είναι η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή, ωστόσο το πόσο ισχυρές θα είναι τελικά οι βροχές θα εξαρτηθεί από την τελική σύγκλιση των προγνωστικών δεδομένων τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Από την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Πέμπτη 1/10: Είναι η ημέρα με το ισχυρότερο κοινό μήνυμα ως προς τη γεωγραφική περιοχή, αφού και τα τρία μοντέλα τοποθετούν το μέγιστο στην Κρήτη. ICON-EU και ECMWF είναι πολύ πιο επιθετικά, με 101,2 και 91,0 mm αντίστοιχα, ενώ το GFS περιορίζεται στα 22,3 mm. Επομένως, η χωρική συμφωνία είναι σαφώς καλύτερη από τη συμφωνία ως προς την ένταση. Η Κρήτη ξεχωρίζει ως η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή, αλλά το ύψος των αναμενόμενων ποσών παραμένει αβέβαιο.

Παρασκευή 2/10: Παραμένει η Κρήτη στο επίκεντρο και στα τρία μοντέλα. Το ECMWF δίνει 68,2 mm, το ICON-EU 37,4 mm, ενώ το GFS μόλις 6,6 mm. Υπάρχει επομένως καλή χωρική σύγκλιση αλλά πολύ μεγάλη απόκλιση στην ένταση, κάτι αναμενόμενο και λόγω του μεγαλύτερου προγνωστικού ορίζοντα.

Συνολικά, τα μοντέλα συμφωνούν περισσότερο στη γενική εξέλιξη παρά στα ακριβή ποσά. Η Δευτέρα και η Τρίτη εμφανίζονται σαφώς ηπιότερες. Από την Τετάρτη 30/9 το σήμα βροχόπτωσης ενισχύεται αισθητά και την Πέμπτη 1/10 εμφανίζεται το ισχυρότερο κοινό ενδιαφέρον, κυρίως για την Κρήτη. Το πιο σταθερό στοιχείο της σύγκρισης είναι επομένως η μετατόπιση του κύριου υετικού ενδιαφέροντος προς τη νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη, ενώ η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά το πόσο έντονα θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα.