Τι προβλέπουν οι δύο τροπολογίες που κατέθεσε χθες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τον μηχανισμό μεταβλητού ΕΦΚ στα καύσιμα και τη Golden Visa.

Στις προγραμματικές προτάσεις και στις συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας στρέφει το επόμενο διάστημα το βάρος του το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιχειρεί με τη σημερινή (μετά τις 14:00) ομιλία του στη Βουλή να αναδείξει ακόμη περισσότερο αυτή την πλευρά της αντιπολιτευτικής στρατηγικής της Χαριλάου Τρικούπη.

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι το πεδίο αυτό τους ευνοεί πολιτικά, καθώς, όπως υποστηρίζουν, έχουν καταφέρει επανειλημμένα να βάλουν προτάσεις τους στον δημόσιο διάλογο και, σε αρκετές περιπτώσεις, να υποχρεώσουν, όπως εκτιμούν, την κυβέρνηση να προχωρήσει αργότερα σε παρεμβάσεις προς την ίδια κατεύθυνση.

Τελευταίο παράδειγμα που επικαλούνται είναι η χθεσινή ανακοίνωση για τις 120 δόσεις στα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, την ώρα που η Χαριλάου Τρικούπη είχε ήδη εντάξει αντίστοιχη πρόβλεψη στο δικό της σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε συμπεριλάβει το εν λόγω μέτρο στο πακέτο των 11 δράσεων που παρουσίασε στη ΔΕΘ.

Στόχος του Νίκου Ανδρουλάκη είναι αυτή η αντιπαράθεση να αποκτήσει ακόμη πιο έντονα προγραμματικά χαρακτηριστικά, προβάλλοντας την εικόνα μιας αντιπολίτευσης που δεν περιορίζεται στην κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά καταθέτει συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις. Είναι η λογική της «θετικής ψήφου», όπως τη χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και οι δύο τροπολογίες που κατέθεσε χθες, Τετάρτη, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, με αιχμή εκείνη για τα καύσιμα - η άλλη αφορά τη Golden Visa - σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές στην αντλία βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να προαναγγείλει από το βήμα της Βουλής ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί η ολοκληρωμένη πρόταση νόμου του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Στη Χαριλάου Τρικούπη θέλουν με αυτόν τον τρόπο να τεθούν απέναντι στις κυβερνητικές παρεμβάσεις οι δικές τους προτάσεις για τους οφειλέτες, τους servicers και τη ρύθμιση των χρεών, μιλώντας για μια «ευθεία προγραμματική αναμέτρηση».

Μηχανισμός Μεταβλητού ΕΦΚ στα καύσιμα

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρώτη τροπολογία, με την οποία το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μεταβλητού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.

Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται όταν η μέση τιμή του αργού πετρελαίου Brent, σε ευρώ ανά βαρέλι, ξεπερνά την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη στον κρατικό προϋπολογισμό και από την αύξηση αυτή προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ. Τα επιπλέον έσοδα δεν θα παραμένουν ως πρόσθετο φορολογικό όφελος για το Δημόσιο, αλλά θα επιστρέφουν στους καταναλωτές μέσω προσωρινής μείωσης του ΕΦΚ, με στόχο τη μείωση της τελικής τιμής στην αντλία.

Πρόκειται για το λεγόμενο «ιταλικό μοντέλο» (accise mobili), το οποίο είχε θέσει στη δημόσια συζήτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης και βασίζεται σε αντίστοιχο μηχανισμό που εφαρμόζεται ήδη στη γειτονική χώρα.

Η πρόταση προβλέπει παράλληλα συγκεκριμένο μηχανισμό ελέγχου, προκειμένου η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης να μετακυλίεται πράγματι στον καταναλωτή. Το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων θα παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των τιμών και, εφόσον διαπιστώνονται σημαντικές και επίμονες αποκλίσεις από την αναμενόμενη μείωση στη λιανική που δεν δικαιολογούνται από τις συνθήκες της αγοράς, τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και, εφόσον απαιτείται, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Τέλος στη Golden Visa μέσω αγοράς ακινήτου

Με τη δεύτερη τροπολογία το ΠΑΣΟΚ προτείνει την κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης νέων Golden Visa μέσω επένδυσης σε ακίνητη περιουσία και τον αναπροσανατολισμό των σχετικών επενδυτικών κινήτρων προς την παραγωγική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, μέσω της λεγόμενης «Angel Visa».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τροπολογίας, στόχος είναι τα κίνητρα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων να κατευθυνθούν περισσότερο στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία και λιγότερο στην αγορά ακινήτων, την οποία το ΠΑΣΟΚ συνδέει και με τις πιέσεις που δέχεται η στεγαστική αγορά.

Παράλληλα, προτείνεται η γενίκευση της απαγόρευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης για ακίνητα που συνδέονται με υφιστάμενες άδειες Golden Visa. Για τις ήδη χορηγηθείσες άδειες προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης εφόσον διατηρείται η επένδυση και τηρούνται οι νέοι περιορισμοί, ενώ σε περίπτωση μεταπώλησης του ακινήτου η άδεια θα ανακαλείται. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί νόμιμα πριν από την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης θα συνεχίσουν να εξετάζονται με βάση το προηγούμενο καθεστώς.