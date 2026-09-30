Ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι πρόκειται για ζήτημα πολιτικών επιλογών και έκανε λόγο για «ολιγοπωλιακό, ολιγαρχικό καπιταλισμό».

Το δικό της σχόλιο κατέθεσε στον δημόσιο διάλογο η Άννα Διαμαντοπούλου για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, τονίζοντας πως αυτές αποδεικνύουν πόσο καλή αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ.

Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, προέκυψαν επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση ήταν αυτή που έβαζε τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες. «Ζητήματα όπως οι 120 δόσεις, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί 3,5 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε στην εφορία και στο δημόσιο....Εξηγούσαμε ότι με τις 120 δόσεις θα πληρώσουν οι άνθρωποι και θα βγάλουν το κεφάλι τους από το νερό, και η χώρα θα έχει περισσότερα έσοδα», ανέφερε.

«Αποδεικνύεται τι σημαίνει καλή αξιωματική αντιπολίτευση, χρήσιμη για τη χώρα. Όπως το έκανε και με τις τράπεζες, όπως το έκανε και με τις ασφαλιστικές εταιρείες, όπως το έκανε και με το στεγαστικό. Μέρα με τη μέρα, λοιπόν, αποδεικνύεται πως στην πολιτική μπορείς να κάνεις πράγματα όταν είσαι και στην αντιπολίτευση, όταν είσαι κοντά στον κόσμο και στα προβλήματά του», πρόσθεσε στο ίδιο μήκος κύματος.

Τόνισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση, θα ξεκινούσε λαμβάνοντας μέτρα για τους συνταξιούχους. Μίλησε για επαναφορά του ΕΚΑΣ και για τη θέσπιση 13ης σύνταξης, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν προτείνει αποσπασματικά επιδόματα, αλλά μόνιμες παρεμβάσεις που θα κατοχυρώνουν δικαιώματα. Όπως διευκρίνισε, η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σταδιακά και σε βάθος τετραετίας, ώστε να είναι δημοσιονομικά εφικτοί.

Πριν την ανακοίνωση των μέτρων η κ. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, μεταξύ άλλων μείωση του ΕΦΚ, τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών, καθώς και για την ενίσχυση των ελέγχων σε ολόκληρη την αλυσίδα από το διυλιστήριο έως την αντλία.

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Όπως σημείωσε, οι κρίσιμες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν λαμβάνονται αποκλειστικά από τους υπουργούς Ενέργειας, αλλά απαιτούν συνεννόηση σε επίπεδο Eurogroup και Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν θα πρέπει να αναμένεται άμεσα μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή βοήθεια, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.

«Η ευθύνη πέφτει στις εθνικές κυβερνήσεις», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε μέτρα στήριξης και υποστήριξε ότι στην Ελλάδα απαιτούνται πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στην τιμή του diesel και του πετρελαίου θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι το κόστος μεταφέρεται σταδιακά και σε άλλα προϊόντα, εντείνοντας το πρόβλημα της ακρίβειας.

Για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι πρόκειται για ζήτημα πολιτικών επιλογών και έκανε λόγο για «ολιγοπωλιακό, ολιγαρχικό καπιταλισμό», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, κατά την άποψή της, ευνοεί συγκεκριμένους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αντί να ενισχύει τους πολίτες που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων ενόψει του χειμώνα, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα στρατηγικά αποθέματα ως ένα από τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Η ίδια επέκρινε, επίσης, την κυβερνητική διαχείριση μιας σειράς ζητημάτων, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση για την ενεργειακή κρίση δεν θα πρέπει να επισκιάζει άλλα προβλήματα που, όπως είπε, απασχολούν την κοινωνία.

Αναφέρθηκε στην υπόθεση Τριαντόπουλου σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε θέσει θεσμικά το ζήτημα της προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση Τριαντόπουλου, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Για τους «κακομοίρηδες» του Θεοχάρη

Σχολιάζοντας στη συνέχεια τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ είπε ότι το χειρότερο που ειπώθηκε ήταν η φράση για τους «κακομοίρηδες». «Νομίζω αυτό είναι από τα πιο σοκαριστικά που έχουν ειπωθεί. Όσοι είναι κακομοίρηδες, να πάνε με τα μέσα. Οι νοικοκύρηδες έχουν λεφτά και πάνε μόνο τα σαββατοκύριακα. Δηλαδή, όλα αυτά παραπέμπουν σε μια αντίληψη ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο προστατεύει και υπηρετεί τους έχοντες, που είναι οι νοικοκύρηδες, και όλοι οι άλλοι, δηλαδή το 70% και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι με τους κακομοίρηδες. Αυτό είναι πολύ βαθύ πολιτικό και ιδεολογικό πρόβλημα».

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Ερωτηθείσα για τις «μπερδεμένες» δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ σημείωσε με νόημα ότι το κόμμα εκφράζεται από τον πρόεδρό του και από τις αποφάσεις των οργάνων του.

Η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι το κόμμα επιχειρεί πλέον να τις παρουσιάσει απευθείας στους πολίτες. Όπως ανέφερε, στελέχη του κόμματος πραγματοποιούν περιοδείες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρουσίαση των προτάσεων «χωριό-χωριό, νησί-νησί, σπίτι-σπίτι».

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρθηκε σε επτά συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση, τα δάνεια, το κόστος λειτουργίας και τη στέγαση.

Για τον αγροτικό τομέα, υποστήριξε ότι απαιτείται διαφορετικός σχεδιασμός, κάνοντας ειδική αναφορά στους αγρότες, στους συνεταιρισμούς και στη χρηματοδότηση νέων αγροτών. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίζεται το αγροτικό ζήτημα από την κυβέρνηση και υποστήριξε ότι η ΑΑΔΕ δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κλάδου.

Για τα «διχαστικά διλήμματα»

Η κ. Διαμαντοπούλου τάχθηκε επίσης κατά των προσωποκεντρικών πολιτικών διλημμάτων, χαρακτηρίζοντας το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς» διχαστικό.

Όπως είπε, τα πολιτικά διλήμματα θα πρέπει να αφορούν τις πολιτικές και τα προγράμματα των κομμάτων και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές με συγκεκριμένο πρόγραμμα και πρότεινε ως πολιτικό δίλημμα τη σύγκριση μεταξύ της πολιτικής αλλαγής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και της συνέχισης της σημερινής κατάστασης.

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