«Η ακρίβεια στα καύσιμα κίνησης θα παραμείνει στη θέση της, οδηγώντας σε εντεινόμενη αιμορραγία τα νοικοκυριά, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Ο πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ, που υποτιμητικά μίλησαν για «κακομοίρηδες» που πρέπει να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ωστόσο τα μέτρα που ανακοίνωσε για τα καύσιμα έδειξαν πως στην ουσία μοιράζεται την ίδια ακριβώς αντίληψη με τους βουλευτές του, καθώς επίμονα συντηρεί την ακρίβεια από την οποία στενάζει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τις σημερινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσθέτει: «Με βάση τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν αμετάβλητες- σενάριο αισιόδοξο για τα σημερινά δεδομένα- με την επιδότηση των 15+5 λεπτών στο ντίζελ, η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 2,10 ευρώ/λίτρο, δηλαδή μόλις 5-10 λεπτά λιγότερο από σήμερα. Προκλητική ήταν επίσης η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για την αμόλυβδη βενζίνη, στην οποία βασίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

Η ακρίβεια στα καύσιμα κίνησης, λοιπόν, θα παραμείνει στη θέση της, οδηγώντας σε εντεινόμενη αιμορραγία τα νοικοκυριά, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Όσον αφορά, δε, το πετρέλαιο θέρμανσης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως έχει θέσει στόχο η τιμή διάθεσής του να φτάσει τα 1,75 ευρώ/λίτρα. Με άλλα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως τα νοικοκυριά θα πληρώσουν φέτος το πετρέλαιο 55-60% ακριβότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025».

Στη συνέχεια η Πατησίων επισημαίνει:

«Για να παταχθεί η ακρίβεια στα καύσιμα και να ανασάνουν τα νοικοκυριά, δεν αρκούν τα «τσιρότα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια. Απεναντίας πρέπει άμεσα και για όσο διαρκεί η κρίση:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

* Να μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα στα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση

* Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα στο 6%

* Να φορολογηθούν εκτάκτως κατά 90% τα πραγματικά υπερκέρδη των διυλιστηρίων

* Να μπει πλαφόν στην κερδοφορία σε όλη την έκταση της αλυσίδας παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας καυσίμων (διυλιστήρια - εταιρείες εμπορίας - πρατήρια λιανικής)».