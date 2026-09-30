Το ζήτημα αφορά κυρίως παιδιά για τα οποία έπρεπε να επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και η εγγραφή τους στην επόμενη τάξη.

Σε εμβόλιμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού (Α21) προχωρά ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 5.000 οικογένειες, με συνολικά 8.000 παιδιά σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στην εκκαθάριση της πληρωμής της 30ής Σεπτεμβρίου, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων σχολικής φοίτησης.

Η εκκρεμότητα συνδέεται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την καθυστέρηση στην ανάρτηση των απαραίτητων στοιχείων από τις σχολικές μονάδες στο πληροφοριακό σύστημα mySchool. Χωρίς την ενημέρωση αυτή δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου που απαιτείται για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων Α21.

Το ζήτημα αφορά κυρίως παιδιά για τα οποία έπρεπε να επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και η εγγραφή τους στην επόμενη τάξη. Μέχρι να καταχωριστούν τα σχετικά στοιχεία, οι αιτήσεις παρέμεναν σε εκκρεμότητα ως προς τον συγκεκριμένο έλεγχο και η ΗΔΙΚΑ δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε πληρωμή.

Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση άμεσα και όχι στο τέλος του επόμενου μήνα, ώστε οι συγκεκριμένες οικογένειες να μην μεταφερθούν στον επόμενο τακτικό κύκλο πληρωμών.

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Η 9η Οκτωβρίου αποτελεί, επομένως, την ημερομηνία της έκτακτης συμπληρωματικής καταβολής για τις αιτήσεις που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ελέγχου.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού θα πληρωθούν απο το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή της 8ης Οκτωβρίου όπως είθισται κάθε φορά.

Η επιλογή της εμβόλιμης πληρωμής έγινε απο τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ώστε να μην υπάρχει μεγάλη αναμονή για τις οικογένειες που είχαν βρεθεί εκτός της αρχικής εκκαθάρισης.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις προηγούμενων ετών, οι δικαιούχοι μπορούσαν να χρειαστεί να περιμένουν έως τα τέλη Νοεμβρίου για την καταβολή του ποσού.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Γι αυτό στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Η πλατφόρμα του Α21 θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 08:00 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων και θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.