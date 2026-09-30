Όταν μία συσκευή πλησιάζει στο «τέλος της ζωής» της έχει σημασία το αν θα προχωρήσετε σε αντικατάσταση ή σε επιδιορθωτικές κινήσεις.

Όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή έτσι και ο θερμοσίφωνας έχει μία «ημερομηνία λήξης», με την πάροδο του χρόνου και τη φθορά να επιβαρύνει την απόδοση της εκάστοτε συσκευής.

Ωστόσο, όταν ο θερμοσίφωνας συμπληρώνει ήδη μία δεκαετία ζωής και έχει κάνει στο παρελθόν τα απαραίτητα service, το ερώτημα που προκύπτει είναι το αν χρειάζεται πλέον συντήρηση ή αντικατάσταση.

Αυτό ακριβώς το ερώτημα προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε ιδιώτη, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν λογαριασμό 400 δολαρίων για τη συντήρηση του θερμοσίφωνά του.

Οι ειδικοί του έδωσαν δύο διαφορετικές απαντήσεις, ενώ ο ίδιος επέλεξε να εμπιστευτεί τη γνώμη του κοινού, θέτοντας το ερώτημα ανοιχτά στο διαδίκτυο.

Τι γίνεται όταν ο θερμοσίφωνας χρειάζεται συντήρηση; Service ή αντικατάσταση;

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, περιέγραψε την κατάσταση με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος σε φόρουμ στο διαδίκτυο διευκρινίζοντας ότι ο θερμοσίφωνας είχε αγοραστεί το 2016.

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Εξήγησε ότι η συσκευή είναι είχε περάσει από αφαλάτωση δύο χρόνια μετά την αγορά, καθώς και το 2023, ενώ τρία χρόνια αργότερα χρειάζεται ακόμη ένα service, με το απαιτούμενο ποσό της επισκευής να ανέρχεται στα 400 δολάρια.

Από τα δεδομένα προέκυψε το ερώτημα σχετικά με το αν θα πρέπει να προχωρήσει εκ νέου σε αφαλάτωση ή είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί ο θερμοσίφωνας.

Το δίλλημα μεγάλωσε όταν ζήτησε την γνώμη των ειδικών, με τις απόψεις να διίστανται.

Ο ένας τον συμβούλεψε να προχωρήσει σε συντήρηση, ενώ ο άλλος τον παρότρυνε να κρατήσει τα χρήματα της επισκευής για την αγορά νέου προϊόντος, καθώς τέτοιου είδους συσκευές έχουν περίπου 10 έως 12 χρόνια ζωής.

Η απάντηση από τους χρήστες του διαδικτύου

Θέτοντας το ερώτημα στο διαδίκτυο, ο ιδιοκτήτης της συσκευής έλαβε και άλλες απαντήσεις από χρήστες, δημιουργώντας νέες βάσεις στη συζήτηση.

Ένας χρήστης, που δήλωσε υδραυλικός, ανέφερε ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να αντικαταστήσει συσκευή πριν από τα 16 χρόνια λειτουργίας.

Άλλοι, εστίασαν στην ποιότητα του νερού, παρά στην ηλικία της συσκευής. Όπως μάλιστα επισήμαναν, το νερό με υψηλή περιεκτικότητα αλάτων επηρεάζουν δυνητικά την λειτουργία της συσκευής.

Ωστόσο, οι οδηγίες χρήσεις διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και τον κατασκευαστή, ενώ σημαντικό ρόλο στη συντήρηση έχει η περιοχή στην οποία λειτουργεί, η ποιότητα του νερού, καθώς και τα άλατα.

Επομένως, η ηλικία του θερμοσίφωνα – σχεδόν 10 ετών – δεν είναι το μόνο κριτήριο που θα πρέπει να εξεταστεί για τη λήψη αποφάσεων.

Γρήγορα στην συζήτηση, τέθηκε και το ερώτημα του κόστους, αλλά και του κατά πόσο μία αυτοσχέδια λύση μπορεί να κάνει τους χρήστες να εξοικονομήσουν χρήματα και να προχωρήσουν σε αντικατάσταση με την πάροδο των ετών.

Το συμπέρασμα

Η συζήτηση που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο και η άποψη των δύο ειδικών δεν οδήγησε σε σαφές συμπέρασμα.

Από τη μία πλευρά, χρήστες υποστηρίζουν ότι η τακτική συντήρηση είναι πιθανό να παρατείνει τη διάρκεια της ζωής μιας ηλεκτρικής συσκευής.

Έτσι, πριν κάποιος καταλήξει στην αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση της συσκευής, σώφρων είναι να αναλογιστεί την κατάσταση του θερμοσίφωνα, την ποιότητα του νερού, το ιστορικό συντήρησης, τις οδηγίες του κατασκευαστή και την κατάσταση της εγγύησης.

Για έναν θερμοσίφωνα που λειτουργεί ακόμη κανονικά, η ηλικία των 10 ετών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.

Πηγή: thecooldown.com