Θα πρέπει να προγραμματίζετε την συντήρηση των εγκαταστάσεών σας από αδειοδοτημένους τεχνικούς σύμφωνα με τη συχνότητα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και οι τεχνικοί κανονισμοί.

Μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε κτίριο στην Πλάκα, επανέρχονται στο προσκήνιο οι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Ακόμη τα αίτια της έκρηξης δεν είναι γνωστά. Παραμένουν υπό διερεύνηση, με την Enaon EDA να πραγματοποιεί ελέγχους στο σημείο.

Η Enaon EDA έχει σημειώσει πως την ευθύνη για την καλή κατάσταση της εσωτερικής εγκατάστασης και των συσκευών αερίου φέρει σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής, ο οποίος οφείλει να αναθέτει τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους τεχνικούς.

Θα πρέπει να προγραμματίζετε την συντήρηση των εγκαταστάσεών σας από αδειοδοτημένους τεχνικούς σύμφωνα με τη συχνότητα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και οι τεχνικοί κανονισμοί.

Οι συσκευές αερίου θα πρέπει να συντηρούνται τουλάχιστον ετησίως εκτός εάν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις ή οδηγίες του κατασκευαστή τους που ορίζουν μικρότερα διαστήματα. Οι σχετικές εργασίες μπορούν να γίνουν μόνο από Εγκαταστάτες Εγκαταστάσεων Καύσης ή μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας όπως ορίζεται στο ΠΔ 114/2012 και να εκδίδεται το απαιτούμενο φύλλο καύσης. Επιπλέον θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος του δικτύου των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων τουλάχιστον ανά τετραετία για οικιακές εγκαταστάσεις από Εργοδηγούς Υδραυλικούς ή μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας όπως ορίζει το ΠΔ 112/2012 και να εκδίδεται το κατάλληλο πιστοποιητικό. Και τα δύο έγγραφα παραδίδονται στον καταναλωτή και είναι προαπαιτούμενα για την ασφαλή χρήση της εγκατάστασης.

Επισημαίνεται ότι για να βρίσκεται σε ισχύ η Άδεια Χρήσης, θα πρέπει να μην έχει επέλθει καμία απολύτως αλλαγή στην Εσωτερική Εγκατάσταση και τους σχετιζόμενους χώρους και να υπάρχουν έγγραφα συντήρησης, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, σε ισχύ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Για ζητήματα που αφορούν στην τροφοδότηση με φυσικό αέριο (δηλαδή μέχρι και τον μετρητή φυσικού αερίου) αρμόδια αποκλειστικά είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίων (enaon EDA).

Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και συντήρηση της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου, την άρτια λειτουργία των συσκευών αερίου και πρέπει να αναθέτει μόνο σε αδειοδοτημένους τεχνικούς τη συντήρηση και άμεση αποκατάσταση των βλαβών, σφαλμάτων και ελλείψεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στα ανοίγματα αερισμού που μπορεί να οδηγήσουν στη μείωση της παροχής αέρα στον χώρο εγκατάστασης των συσκευών αερίου.

Είναι σημαντικός ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος απαγωγής καυσαερίων, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν φράσσεται από φωλιές ή άλλα αντικείμενα, ότι διατηρεί την δομική του ακεραιότητα καθώς και τη στεγανότητά του κυρίως ως προς το εσωτερικό των κτιρίων. Φθαρμένοι καπναγωγοί-καπνοδόχοι είναι απαραίτητο να αντικαθίστανται.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η συντήρηση

Οι συσκευές φυσικού αερίου πρέπει να συντηρούνται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, εκτός εάν οι οδηγίες του κατασκευαστή ή ειδικότερες διατάξεις προβλέπουν συχνότερους ελέγχους.

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αερίου εξαρτάται από τη σωστή λειτουργία, την καλή διαχείριση, την τακτική επιθεώρηση και την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης και το ενημερωμένο αρχείο της εγκατάστασης αερίου.

Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικούαερίου (σωληνώσεις, εξοπλισμός, συσκευές, καπναγωγοί, καπνοδόχοι) πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται από τα αρμόδια πρόσωπα που ορίζει ο εφαρμοζόμενος Τεχνικός Κανονισμός, με την συχνότητα που καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και οι λεπτομέρειες των επισκευών πρέπει να καταχωρούνται, να είναι διαθέσιμα επί τόπου και να εκτελούνται μόνο από προσωπικό με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.

O καταναλωτής τηρεί αρχείο της εγκατάστασης αερίου που πρέπει να είναι διαθέσιμο στην Εnaon EDA. Το αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνεται η Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης και τα σχέδια, ενημερώνεται με όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές(τροποποιήσεις ή επεκτάσεις) και τα πιστοποιητικά ελέγχου και συντήρησης του

δικτύου και των συσκευών.

Ο καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον «επιθεώρηση της εγκατάστασης» και να φροντίζει για την τακτική συντήρηση των συσκευών καθώς και των σωληνώσεων.



Σημαντικός είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και της σωστής λειτουργίας των συστημάτων/διατάξεων ρύθμισης, ασφάλειας και ελέγχου, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας του αερισμού του χώρου όπου είναι εγκατεστημένες οι συσκευές καθώς και του συστήματος απαγωγής των καυσαερίων.

Είναι απαραίτητη σύμφωνα και με τον εφαρμοζόμενο Τεχνικό Κανονισμό, η πραγματοποίηση ελέγχου της στεγανότητας των σωληνώσεων της εγκατάστασης κάθε 4 έτη με κατάλληλα μέτρα από ένα αδειοδοτημένο εγκαταστάτη και η έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού επανελέγχου.

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται ο προσεκτικός καθαρισμός του καυστήρα (και του εναλλάκτη θερμότητας), η ρύθμισή του για την εξασφάλιση της καλής καύσης και η

ανάλυση των προϊόντων της καύσης. Με αυτόν τον τρόπο, διαπιστώνεται η απόδοση του λέβητα και οι μέγιστες τιμές καυσαερίων που ορίζονται από το Νόμομε συχνότητα που ορίζεται σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/B’ 09-11-2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού». Βάσει της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται η έκδοση του φύλλου ελέγχου καυσαερίων, η οποία πραγματοποιείται από αδειοδοτημένο συντηρητή καυστήρων ή μηχανικό με συχνότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Για τις αυτόνομες οικιακές θερμάνσεις, η έκδοση του φύλλου ελέγχου καυσαερίων είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται ετησίως.



