Άρχισε η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κύριας κατοικίας τους, στην περιφέρεια, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.
Έως και δύο ενοίκια αφορά η επιστροφή ενοικίου, από σήμερά Παρασκευή (25.9. 2026), σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή που εργάζονται.
Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως και 1.600 ευρώ καθώς η επιστροφή αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024, με βασική προϋπόθεση οι πληρωμές να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζών και να προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι συγκεκριμένων κατηγοριών που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν. Πρόκειται για:
περιοχές της χώρας εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και
εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:
- εκπαιδευτικοί,
- μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και
- μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και
- μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που υπηρέτησαν, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς, σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές που καλύπτει το μέτρο.
- ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.