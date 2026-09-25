Έως και δύο ενοίκια αφορά η επιστροφή ενοικίου, από σήμερά Παρασκευή (25.9. 2026), σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές και νοικιάζουν οικία μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Άρχισε η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κύριας κατοικίας τους, στην περιφέρεια, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Έως και δύο ενοίκια αφορά η επιστροφή ενοικίου, από σήμερά Παρασκευή (25.9. 2026), σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές οι οποίοι υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή που εργάζονται.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως και 1.600 ευρώ καθώς η επιστροφή αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2024, με βασική προϋπόθεση οι πληρωμές να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζών και να προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία των συναλλαγών.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι συγκεκριμένων κατηγοριών που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν. Πρόκειται για:

περιοχές της χώρας εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και

εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται:

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