Δεκαοκτώ χρόνια μετά την επαναλειτουργία του, ο Κοινοτικός Κήπος Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον συνεχίζει να στέκεται ως ένας προσανατολισμένος στην κοινότητα χώρος πρασίνου στο Τζαμέικα του Κουίνς.

Σχεδόν πριν από δύο δεκαετίες, ο ράπερ 50 Cent - κατά κόσμον Κέρτις Τζέιμς Τζάκσον - συμμετείχε σε μια προσπάθεια μεταμόρφωσης ενός υποβαθμισμένου κοινοτικού κήπου στο Κουίνς σε έναν δημόσιο χώρο πρασίνου, σχεδιασμένο για κηπουρική, αναψυχή και κοινοτικές συγκεντρώσεις.

Σήμερα, ο χώρος συνεχίζει να φέρει το όνομά του ως «Κοινοτικός Κήπος Κέρτις "50 Cent" Τζάκσον».

Το έργο ξεκίνησε το 2007 και είχε προσωπική σημασία για τον Τζάκσον, ο οποίος μεγάλωσε στο Κουίνς και ήθελε να προσφέρει στη γειτονιά του. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την αποκατάσταση του παραμελημένου χώρου, συνεργάστηκε με την ιδρύτρια του οργανισμού New York Restoration Project (NYRP) και καλλιτέχνη Μπέτ Μίντλερ.

Η οικονομική υποστήριξη για τη μεταμόρφωση του κήπου προήλθε από το ίδρυμα του Τζάκσον, G-Unity Foundation. Μετά την ανάπλαση, ο χώρος άνοιξε επίσημα τις πύλες του για το κοινό τον Νοέμβριο του 2008.

Ο ανασχεδιασμένος χώρος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα τοπίου και σχεδιαστή Γουόλτερ Χουντ, η δουλειά του οποίου έδωσε στον κήπο έναν ευρύτερο σκοπό πέρα από την παραδοσιακή κηπουρική. Ο χώρος σχεδιάστηκε ως ένα μέρος όπου οι κάτοικοι θα μπορούσαν να καλλιεργούν φυτά, να περνούν χρόνο στο ύπαιθρο και να συγκεντρώνονται ως κοινότητα.

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Το σύστημα βρόχινου νερού έγινε το σήμα κατατεθέν

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία του κήπου είναι το σύστημα συλλογής βρόχινου νερού. Εγκαταστάθηκαν μεγάλες χοάνες ύψους 3 μέτρων για τη συλλογή του βρόχινου νερού, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για το πότισμα του κήπου.

Οι κατασκευές σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετούν περισσότερες από μία λειτουργίες. Παράλληλα με τη συλλογή νερού, οι ψηλές χοάνες προσφέρουν σκιά, δημιουργώντας περιοχές όπου οι επισκέπτες μπορούν να καθίσουν, να χαλαρώσουν και να κάνουν ένα διάλειμμα. Επομένως, το σύστημα συνδύασε μια περιβαλλοντική λειτουργία με ένα πρακτικό χαρακτηριστικό για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τον κήπο.

Γιατί ο κήπος είναι σημαντικός για το Τζαμέικα του Κουίνς

Ο κήπος βρίσκεται στο Τζαμέικα, μια γειτονιά του Κουίνς όπου η πρόσβαση σε ανοιχτούς χώρους αποτελεί μακροχρόνια ανησυχία. Η περιοχή διαθέτει λιγότερο από το 5% της συνιστώμενης ποσότητας ανοιχτού χώρου για τον πληθυσμό της, ο οποίος περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες παιδιά.

Αυτό καθιστά τους κοινοτικούς χώρους, όπως ο Κοινοτικός Κήπος Κέρτις «50 Cent» Τζάκσον, ιδιαίτερα σημαντικούς. Ο χώρος προσφέρει ένα υπαίθριο περιβάλλον που συνδυάζει την κηπουρική, την αναψυχή και τις ευκαιρίες συνεύρεσης των κατοίκων.

Σημειώνεται πως ο κήπος δέχτηκε έναν ακόμη γύρο βελτιώσεων το 2020, με τον Γουόλτερ Χουντ και το Ίδρυμα Knight να υποστηρίζουν τις εργασίες.

Μεταξύ των προσθηκών ήταν μια ηλιοκίνητη αντλία νερού, καθώς και νεόκτιστα παρτέρια κήπου. Οι αναβαθμίσεις συνέχισαν την ανάπτυξη του χώρου ως λειτουργικού κοινοτικού κήπου και δημόσιου υπαίθριου χώρου.

Ποιος είναι ο 50 Cent

Ο Κέρτις Τζάκσον, γνωστός επαγγελματικά ως 50 Cent, είναι ράπερ, ηθοποιός και επιχειρηματίας που αναδείχθηκε στον χώρο του hip-hop πριν επεκτείνει την καριέρα του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τις επιχειρήσεις.

Ως καλλιτέχνης, έγινε ένα από τα πιο εξέχοντα ονόματα της ραπ, ενώ στη συνέχεια έχτισε μια καριέρα σε πολλαπλούς τομείς της ψυχαγωγίας.

Γύρω στο 1996, ο 50 Cent εισήλθε στην underground ραπ σκηνή του Κουίνς, από όπου και ξεκίνησε την καριέρα του στη μουσική. Αρχικά, ήρθε σε επαφή με τον Jam Master Jay των Run-D.M.C., ο οποίος τον εκπαίδευσε και τον βοήθησε να δομήσει τραγούδια. Τέλος, το 1999, υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο και άρχισε να εργάζεται για το πρώτο του άλμπουμ, με τίτλο «Power of the Dollar».

Πηγή: Times of India