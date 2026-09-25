Για 32 ολόκληρα χρόνια, ο ιδιοκτήτης φρόντιζε και κούρευε το γρασίδι, πλήρωνε κανονικά τους φόρους του και ζούσε στο κτήμα χωρίς καμία όχληση ή προειδοποίηση περί αμφισβήτησης των ορίων από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Κάτοικος της Οκλαχόμα αγόρασε 20 στρέμματα από τον παππού του το 1994. 32 χρόνια μετά, η κομητεία υποστηρίζει ότι της ανήκει λωρίδα 12 μέτρων σε απόσταση εκατοστών από το σπίτι του και σχεδιάζει να τη βγάλει σε πλειστηριασμό με τιμή εκκίνησης $29.000

Ένας ιδιοκτήτης κατοικίας στην Οκλαχόμα, ο οποίος αγόρασε μια έκταση περίπου 20 στρεμμάτων από τον παππού του το 1994, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή γραφειοκρατική παράνοια. Οι τοπικές αρχές διεκδικούν πλέον την κυριότητα μιας στενής λωρίδας γης ακριβώς δίπλα στο σπίτι του, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί να πωληθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό λόγω παλαιών φορολογικών οφειλών.

Τριάντα δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του αγροτικού κτήματος, οι αρχές της Κομητείας της Οκλαχόμα ενημέρωσαν αιφνιδιαστικά τον ιδιοκτήτη ότι μια λωρίδα γης πλάτους 40 ποδών (περίπου 12 μέτρων), που απέχει μόλις λίγα εκατοστά από την εξώπορτά του, ανήκει τεχνικά στην κομητεία. Οι τοπικές αρχές σχεδιάζουν να βγάλουν το αμφισβητούμενο τεμάχιο σε δημόσιο πλειστηριασμό, με την ελάχιστη αρχική προσφορά να ορίζεται στα 29.000 δολάρια.

Σύμφωνα με αναλυτική έρευνα που δημοσίευσε το AOL News, η διαμάχη επικεντρώνεται σε ένα χρόνιο σφάλμα οριοθέτησης και χαρτογράφησης. Το λάθος αυτό παρέμεινε απαρατήρητο για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, παρά τους πολλαπλούς φορολογικούς ελέγχους, τις τακτικές εκτιμήσεις και τις επανειλημμένες αναθεωρήσεις των τίτλων ιδιοκτησίας.

Μια έκπληξη... 32 χρόνια μετά

Ο ιδιοκτήτης αγόρασε αρχικά την έκταση από τον παππού του το 1994, με την απόλυτη βεβαιότητα ότι η μεταβίβαση κάλυπτε πλήρως ολόκληρη τη γη γύρω από την οικογενειακή του εστία. Για 32 ολόκληρα χρόνια, ο ιδιοκτήτης φρόντιζε και κούρευε το γρασίδι, πλήρωνε κανονικά τους φόρους του και ζούσε στο κτήμα χωρίς καμία όχληση ή προειδοποίηση περί αμφισβήτησης των ορίων από την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το πρόβλημα ανέκυψε πρόσφατα, όταν αρμόδιοι αξιωματούχοι της Κομητείας της Οκλαχόμα επανεξέτασαν τα περιφερειακά κτηματολογικά αρχεία. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντόπισαν μια αδιάθετη λωρίδα γης πλάτους 12 μέτρων με ανεξόφλητες φορολογικές οφειλές, να εκτείνεται ακριβώς παράλληλα με τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού του.

Επίσημα αρχεία της κομητείας που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας DocketCity - η οποία καλύπτει τις δημόσιες συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων - επιβεβαιώνουν ότι η εν λόγω έκταση επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου των ακινήτων που κατέχει η κομητεία και των καταλόγων ανεξόφλητων φόρων. Προκειμένου να ανακτήσει τους ανείσπρακτους φόρους, η κομητεία αποφάσισε να εγγράψει τη στενή αυτή λωρίδα στη λίστα των ακινήτων προς εκποίηση, ορίζοντας ως τιμή εκκίνησης τα 29.000 δολάρια.

Εφιάλτης για τον ιδιοκτήτη

Η επικείμενη πώληση δημιουργεί ανυπέρβλητα λειτουργικά και νομικά προβλήματα στον ιδιοκτήτη. Με δεδομένο πως η συγκεκριμένη λωρίδα γης περνά σε απόσταση αναπνοής από τα ίδια τα θεμέλια του σπιτιού του, μια πιθανή μεταβίβαση σε αγοραστή μέσω πλειστηριασμού θα μπορούσε να αποκλείσει οριστικά την πρόσβαση στην κατοικία του, στον ιδιωτικό δρόμο, αλλά και σε βασικές υποδομές κοινής ωφέλειας.

Βάσει των ισχυόντων πολεοδομικών κανόνων και των τοπικών διατάξεων χρήσης γης, η πώληση του τμήματος αυτού σε τρίτο πλειοδότη ενδέχεται να πυροδοτήσει μια περίπλοκη δικαστική διαμάχη για τα δικαιώματα διέλευσης. Αυτό το ενδεχόμενο κινδυνεύει να αφήσει τον ιδιοκτήτη χωρίς σαφή νομικά δικαιώματα πρόσβασης ακόμα και σε βασικά τμήματα της ίδιας του της ιδιοκτησίας.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του AOL News, ο ιδιοκτήτης έχει προσπαθήσει επανειλλημμένα διαπραγματευτεί απευθείας με τους επιτρόπους και τους εκτιμητές της Κομητείας της Οκλαχόμα. Στόχος του είναι να διορθωθεί το προφανές διοικητικό σφάλμα ή να εξαιρεθεί το συγκεκριμένο τεμάχιο γης από τον επικείμενο πλειστηριασμό πριν ξεκινήσει η υποβολή προσφορών.

Η στάση των αρχών και το αδιέξοδο του ιδιοκτήτη

Η κτηματική διαφορά τέθηκε επίσημα στην ημερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής της Κομητείας της Οκλαχόμα, όπου οι αξιωματούχοι εξέτασαν το νομικό καθεστώς των ακινήτων που έχουν περιέλθει στην κυριότητα της κομητείας, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκποίησης. Σύμφωνα με τα πρακτικά των συνεδριάσεων που είναι διαθέσιμα στο DocketCity, τα διοικητικά συμβούλια της κομητείας υποχρεούνται να ακολουθούν αυστηρά τη νομοθεσία της πολιτείας όταν πρόκειται για την πώληση ακινήτων με ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές.

Από τη στιγμή που ένα ακίνητο πιστοποιείται επίσημα για φορολογική πώληση, η αφαίρεσή του από τη διαδικασία απαιτεί συνήθως δικαστική παρέμβαση ή ρητή απόφαση του συμβουλίου για την αναστολή του πλειστηριασμού. Αξιωματούχοι της Κομητείας της Οκλαχόμα υποστηρίζουν ότι οι εκποιήσεις διεξάγονται αυστηρά στο πλαίσιο του νόμου, με σκοπό την επίλυση χρόνιων ιδιοκτησιακών ασαφειών και την επιστροφή της αδιάθετης γης στους ενεργούς φορολογικούς καταλόγους.

Τα επίσημα αρχεία της κομητείας αποκαλύπτουν μια ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης. Ο εκτιμητής της Κομητείας της Οκλαχόμα, Λάρι Στάιν, δήλωσε στο δίκτυο News9 ότι τα παλαιά έγγραφα δείχνουν πως η λωρίδα των 12 μέτρων είχε αγοραστεί με χρήματα των φορολογουμένων το μακρινό 1916 για την κατασκευή ενός οδικού έργου που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ως εκ τούτου, η κομητεία θεωρεί τη γη δική της περιουσία και ισχυρίζεται ότι οι πολιτειακοί κανόνες την υποχρεώνουν να την πουλήσει για να ανακτήσει την αξία της αρχικής εκείνης δαπάνης.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης, Τζέιμς Άντερσον, επιμένει ότι ο τίτλος ιδιοκτησίας αποδεικνύει καθαρά πως η συγκεκριμένη έκταση περιλαμβανόταν εξ αρχής στη γη που αγόρασε από τον παππού του. Παράλληλα, δηλώνει αδυναμία να συγκεντρώσει τα 29.000 δολάρια που απαιτούνται για να καλύψει την τιμή εκκίνησης της κομητείας, γεγονός που ορθώνει ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο όσο η ημερομηνία του πλειστηριασμού πλησιάζει.

Πηγή: The Times of India