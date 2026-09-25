Ο Δείκτης Μάζας Σώματος χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό του εύρους βάρους στους ενήλικες, ανάλογα με το ύψος.

Το βάρος ενός ανθρώπου δεν μπορεί να αξιολογηθεί αποκλειστικά από τον αριθμό που δείχνει η ζυγαριά. Για τους ενήλικες, ένας από τους βασικούς δείκτες που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την εκτίμηση της σχέσης μεταξύ βάρους και ύψους είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ).

Ο ΔΜΣ υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Σύμφωνα με τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα όρια, ΔΜΣ από 18,5 έως 24,9 αντιστοιχεί στην κατηγορία του φυσιολογικού ή υγιούς βάρους για τους ενήλικες.

Με βάση αυτά τα όρια, μπορεί να υπολογιστεί ένα ενδεικτικό εύρος κιλών για κάθε ύψος.

Ποιο είναι το φυσιολογικό βάρος για ύψος 1,60 μέτρα

Για έναν ενήλικα με ύψος 1,60 μέτρα, το εύρος βάρους που αντιστοιχεί σε ΔΜΣ από 18,5 έως 24,9 είναι περίπου 47,4 έως 63,7 κιλά.

Με βάση τις κατηγορίες του ΔΜΣ:

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Κάτω από 47,4 κιλά: ΔΜΣ κάτω από 18,5

47,4 έως 63,7 κιλά: ΔΜΣ 18,5 έως 24,9

64 έως 76,7 κιλά: ΔΜΣ 25 έως 29,9

Από 76,8 κιλά και πάνω: ΔΜΣ 30 ή υψηλότερος

Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν μαθηματικό υπολογισμό και όχι έναν απόλυτο «στόχο» βάρους για κάθε άνθρωπο.

Ποιο είναι το φυσιολογικό βάρος για ύψος 1,70 μέτρα

Στην περίπτωση ενός ενήλικα με ύψος 1,70 μέτρα, το αντίστοιχο εύρος βάρους για ΔΜΣ 18,5 έως 24,9 είναι περίπου 53,5 έως 72 κιλά.

Αναλυτικά:

Κάτω από 53,5 κιλά: ΔΜΣ κάτω από 18,5

53,5 έως 72 κιλά: ΔΜΣ 18,5 έως 24,9

72,3 έως 86,6 κιλά: ΔΜΣ 25 έως 29,9

Από 86,7 κιλά και πάνω: ΔΜΣ 30 ή υψηλότερος

Ο υπολογισμός προκύπτει από την εφαρμογή των ορίων του ΔΜΣ στο συγκεκριμένο ύψος.

Ποιο είναι το φυσιολογικό βάρος για ύψος 1,80 μέτρα

Για έναν ενήλικα ύψους 1,80 μέτρων, το εύρος που αντιστοιχεί σε ΔΜΣ από 18,5 έως 24,9 είναι περίπου 59,9 έως 80,7 κιλά.

Οι αντίστοιχες κατηγορίες είναι:

Κάτω από 59,9 κιλά: ΔΜΣ κάτω από 18,5

59,9 έως 80,7 κιλά: ΔΜΣ 18,5 έως 24,9

81 έως 97,1 κιλά: ΔΜΣ 25 έως 29,9

Από 97,2 κιλά και πάνω: ΔΜΣ 30 ή υψηλότερος

Ο ΔΜΣ δεν δείχνει ολόκληρη την εικόνα

Παρά τη χρησιμότητά του ως εργαλείο διαλογής, ο ΔΜΣ δεν μπορεί από μόνος του να αποτυπώσει τη συνολική κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου.

Ο συγκεκριμένος δείκτης δεν διαχωρίζει το βάρος που προέρχεται από λίπος, μυϊκή μάζα ή οστική μάζα. Έτσι, ένας άνθρωπος με αυξημένη μυϊκή μάζα μπορεί να εμφανίζει υψηλότερο ΔΜΣ χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι έχει αυξημένο σωματικό λίπος.

Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση του σωματικού βάρους μπορεί να συνδυάζεται και με άλλες παραμέτρους, όπως η περιφέρεια μέσης, αλλά και με το συνολικό ιατρικό και μεταβολικό προφίλ κάθε ανθρώπου.

Τι σημαίνουν τελικά οι αριθμοί

Τα όρια του ΔΜΣ μπορούν να δώσουν μια χρήσιμη πρώτη εικόνα για το αν το βάρος ενός ενήλικα βρίσκεται εντός ενός συγκεκριμένου εύρους σε σχέση με το ύψος του. Δεν σημαίνουν, όμως, ότι υπάρχει ένα μοναδικό «ιδανικό» βάρος που ισχύει για όλους.

Η ηλικία, η σύσταση του σώματος, η μυϊκή μάζα και η κατανομή του λίπους είναι μεταξύ των παραγόντων που πρέπει να συνεκτιμώνται όταν αξιολογείται η υγεία και το σωματικό βάρος.