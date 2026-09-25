Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η πληρωμή των εισφορών Αυγούστου για μη μισθωτούς - Παραγραφή, 72 δόσεις ή εξωδικαστικός μηχανισμός για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το ειδοποιητήριό τους πρέπει να αναζητήσουν ηλεκτρονικά μέσω ΕΦΚΑ οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, καθώς την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Αυγούστου.

Η προθεσμία αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, ενώ στα ενιαία ειδοποιητήρια περιλαμβάνονται οι εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και οι προβλεπόμενες εισφορές εφάπαξ. Τα ειδοποιητήρια δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να μπουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, στην υπηρεσία «Εισφορές Μη Μισθωτών - Υποχρεώσεις Ασφάλισης», όπου μπορούν να δουν αναλυτικά την υποχρέωσή τους, να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο και να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής.

Για όσους, όμως, έχουν συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, το ζήτημα είναι πολύ μεγαλύτερο από την πληρωμή της τρέχουσας εισφοράς. Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, πρέπει να έχουν καθαρή εικόνα για το πόσο χρωστούν, από πότε χρωστούν και πόσο θα τους κοστίσει τελικά η αποπληρωμή.

Οι βασικές επιλογές είναι τρεις.

1. Έλεγχος για παραγραφή

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Για τις παλαιές οφειλές, το πρώτο βήμα μπορεί να είναι ο έλεγχος εάν υπάρχει ζήτημα παραγραφής. Δεν έχουν όλες οι οφειλές τον ίδιο χρόνο παραγραφής και η εξέταση πρέπει να γίνεται με βάση την περίοδο στην οποία ανάγεται η απαίτηση, αλλά και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πράξεις που μπορούν να διακόψουν την παραγραφή. Γι’ αυτό, πριν από την ένταξη μιας παλιάς οφειλής σε ρύθμιση, είναι κρίσιμο να ελεγχθεί το ιστορικό της.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα οφειλετών του e-ΕΦΚΑ δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να δει το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, τα πρόσθετα τέλη, τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί και τα ποσά που παραμένουν απαιτητά.

2. Ρύθμιση έως 72 δόσεις

Η δεύτερη λύση είναι η ειδική ρύθμιση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις για τις οφειλές που καλύπτονται από το σχετικό πλαίσιο.

Στη ρύθμιση εντάσσονται οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν χρονικά διαστήματα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΚΕΑΟ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ.

Το σημαντικό για τον οφειλέτη είναι ότι δεν πρέπει να εξετάζει μόνο το ύψος της μηνιαίας δόσης. Πρέπει να υπολογίζει το συνολικό ποσό που θα καταβάλει μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης, καθώς η μακρά περίοδος αποπληρωμής συνεπάγεται και χρηματοοικονομική επιβάρυνση.

3. Εξωδικαστικός μηχανισμός

Η τρίτη λύση αφορά κυρίως όσους έχουν ένα ευρύτερο πρόβλημα χρέους, με οφειλές όχι μόνο προς τον ΕΦΚΑ αλλά και προς το Δημόσιο, τράπεζες ή servicers.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός επιτρέπει τη συνολική αντιμετώπιση των οφειλών και αποτελεί διαφορετική διαδικασία από μια απλή ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών. Ο e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι μέσω του μηχανισμού μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.