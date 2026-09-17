Το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με 5.183 αιτήσεις ή 42,5% του συνόλου.

Στις 12.189 ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς αιτήσεις κύριας σύνταξης στο τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με την 70ή Έκθεση «ΑΤΛΑΣ» του e-ΕΦΚΑ. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, όταν οι εκκρεμότητες ανέρχονταν σε 15.120, καταγράφεται μείωση κατά 2.931 αιτήσεις ή 19,4%.

Το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων αφορά τις συντάξεις γήρατος. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ανέρχονται σε 8.368 και αντιστοιχούν στο 68,7% του συνόλου. Ακολουθούν οι συντάξεις αναπηρίας με 1.694 αιτήσεις, οι περιπτώσεις θανάτου με 1.539 και τα παραπληγικά επιδόματα με 588.

Σε επίπεδο πρώην ασφαλιστικών φορέων, το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμοτήτων αφορά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με 5.183 αιτήσεις ή 42,5% του συνόλου. Ακολουθούν ο ΟΑΕΕ με 2.217 αιτήσεις, το ΕΤΑΑ με 1.646 και ο ΟΓΑ με 1.638.

Τον Ιούνιο του 2026 ολοκληρώθηκαν συνολικά 21.511 συνταξιοδοτικές αιτήσεις, ενώ οι νέες αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 17.934. Οι ολοκληρωμένες αιτήσεις ήταν κατά 3.577 περισσότερες από τις νέες αιτήσεις του μήνα.

Από τις ολοκληρωμένες αιτήσεις, οι 10.209 αφορούσαν συντάξεις γήρατος, ποσοστό 47,5% του συνόλου. Οι συντάξεις αναπηρίας ανήλθαν σε 4.203, οι μεταβιβάσεις λόγω θανάτου συνταξιούχου σε 4.158, τα παραπληγικά επιδόματα σε 2.233 και οι περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου σε 708.

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Στις νέες αιτήσεις του Ιουνίου, οι 8.287 αφορούσαν συντάξεις γήρατος, περίπου το 46% του συνόλου. Οι αιτήσεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ανήλθαν σε 3.619, οι αιτήσεις αναπηρίας σε 3.236, τα παραπληγικά επιδόματα σε 2.241 και οι αιτήσεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου σε 551.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, οι νέες αιτήσεις αυξήθηκαν από 17.075 σε 17.934, ενώ οι ολοκληρωμένες αιτήσεις αυξήθηκαν από 17.471 σε 21.511.