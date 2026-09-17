«Υστερα από όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 48 ώρες, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση εκεί όπου ανήκει: στον παλαιστινιακό λαό που εξακολουθεί να χάνει τη ζωή του, να βιώνει τη στρατιωτική κατοχή και να αγωνίζεται για την ελευθερία του».

Ο Macklemore ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει την αμοιβή του ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τη συμμετοχή του στην περιοδεία «Loop» του Εντ Σίραν, σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και στηρίζουν τον παλαιστινιακό λαό. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά την απομάκρυνσή του από την περιοδεία, εξαιτίας τοποθετήσεών του επί σκηνής υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο ράπερ από το Σιάτλ κάλεσε επίσης τον Ρόμπερτ Κραφτ, τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη των New England Patriots και γνωστό υποστηρικτή του Ισραήλ ο οποίος αρνήθηκε την εμφάνισή του στο Στάδιο Gillette έξω από τη Βοστώνη, να προσφέρει κι εκείνος ένα αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τον Guardian.

«Υστερα από όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες 48 ώρες, θέλω να επαναφέρω τη συζήτηση εκεί όπου ανήκει: στον παλαιστινιακό λαό που εξακολουθεί να χάνει τη ζωή του, να βιώνει τη στρατιωτική κατοχή και να αγωνίζεται για την ελευθερία του», έγραψε ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης στην μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram.

{https://www.instagram.com/p/DdXFZLNARm4/}

Ρόμπερτ Κραφτ: Ο Σίραν μου ζήτησε να διαθέσω 2 εκατομμύρια δολάρια

«Διαθέτω 1 εκατομμύριο δολάρια από τα καθαρά μου έσοδα από την περιοδεία του Εντ Σίραν σε έξι οργανώσεις που παρέχουν άμεση βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Και προσκαλώ τον Ρόμπερτ Κραφτ να πράξει το ίδιο. Όσο κι αν διαφωνούμε, ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό: οι ανθρώπινες ζωές στην Παλαιστίνη αξίζουν την ίδια προστασία και δεν υστερούν σε αξία από καμία άλλη ζωή στον πλανήτη», πρόσθεσε.

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Από την πλευρά του ο Κραφτ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι ο Σίραν επικοινώνησε μαζί του και «μου ζήτησε να διαθέσω 2 εκατομμύρια δολάρια, για την παροχή βοήθειας στην περιοχή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιες οργανώσεις ή φιλανθρωπικά ιδρύματα θα λάβουν την ενίσχυση.

«Έχω αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στην προσπάθεια να χτίζω γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους. Πιστεύω βαθιά ότι όλες οι ζωές πρέπει να προστατεύονται», δήλωσε ο ιδιοκτήτης των New England Patriots και αποκάλυψε ότι ο Εντ Σίραν «σχεδιάζει να έρθει σε επαφή και με άλλους ιδιοκτήτες σταδίων» με στόχο τη συνέχιση της πρωτοβουλίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ