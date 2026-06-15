O Έντ Σίραν θέλει να κάνει «τον μπαμπά για κάποιο καιρό».

O Έντ Σίραν φαίνεται ότι σχεδιάσει ένα προσωρινό διάλειμμα από τις συναυλίες. Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης, αιφνιδίασε τους δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές του κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, το Σάββατο 13 Ιουνίου στην κατάμεστη State Farm Arena, έξω από το Φοίνιξ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί για ένα διάστημα μετά το τέλος των προγραμματισμένων εμφανίσεών του στις ΗΠΑ.

«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ, για κάποιο διάστημα. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διάσημος τραγουδιστής λίγο πριν το τέλος της συναυλίας του.

Η νέα του περιοδεία, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την κυκλοφορία του πρόσφατου άλμπουμ του με τίτλο «Play», ξεκίνησε τον Ιανουάριο από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική.

Με τη συναυλία του στο Φοίνιξ, ο Σίραν επέστρεψε στη Βόρεια Αμερική, εγκαινιάζοντας μια σειρά εμφανίσεων που θα διαρκέσει σχεδόν πέντε μήνες. Η αυλαία του «LOOP Tour» αναμένεται να πέσει στην Τάμπα στις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Σίραν έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Τσέρι Σίμπορν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ