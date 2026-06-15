Τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.

Ο Όλιβερ Τρι, ο τραγουδοποιός γνωστός για τα τραγούδια του όπως το «Life Goes On» και το «Miss You», σκοτώθηκε σε σύγκρουση ελικοπτέρων, σε ηλικία 32 ετών.

Η τραγική είδηση του θανάτου του, επιβεβαιώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο χθες Κυριακή 14 Ιουνίου. Συνολικά έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από την περιοχή Recreio dos Bandeirantes.

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Όπως αναφέρει το CNN Brasil, ο Τρι ήταν ένας από τους τέσσερις επιβάτες που σκοτώθηκαν στο ένα από τα δύο ελικόπτερα, μεταξύ των των οποίων και ο Αργεντινός YouTuber Γκασπάρ Πριμ, γνωστός στο ως Gaspi,ενώ νεκροί και οι πιλότοι των δύο αεροσκαφών που συνετρίβησαν.

Ο Τρι έγινε διάσημος το 2017 με το χιτ «When I’m Down» και απέκτησε το δικό του πιστό κοινό, χάρη στον συνδυασμό του εναλλακτικού ποπ και του χιούμορ, με το χαρακτηριστικό του κούρεμα και τα φαρδιά ρούχα του να δημιουργούν μια ξεχωριστή περσόνα.

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Γεννημένος στη Σαντα Κρουζ της Καλιφόρνιας στις 29 Ιουνίου 1993, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του «Ugly Is Beautiful» το 2020 το οποίο περιλάμβανε το πλατινένιο «Hurt», τραγούδι που απογείωσε την καριέρα του.

Με το άλμπουμ «Cowboy Tears» του 2022 ο Τρι άρχισε να εξερευνά τις επιρροές της κάντρι μουσικής, ενώ το «Alone In A Crowd» τον επόμενο χρόνο περιλάμβανε το χιτ «Miss You», μια συνεργασία με τον Robin Schulz.

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Λίγο πριν χάσει τη ζωή του, ο Τρι πραγματοποιούσε περιοδεία στη Βραζιλία, έχοντας παίξει στο Σαο Πάολο στις 6 Ιουνίου στο πλαίσιο του τέταρτου και τελευταίου άλμπουμ της ζωή του, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο.