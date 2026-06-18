Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα της Επιτροπής, η οποία έληγε στις 24 Ιουλίου, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Νέα ευκαιρία για χιλιάδες φορολογούμενους να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους με την Εφορία χωρίς πολύχρονες δικαστικές διαμάχες δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνοντας τη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έως το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα της Επιτροπής, η οποία έληγε στις 24 Ιουλίου, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε φορολογούμενους με ανοιχτές διαφορές με τη φορολογική διοίκηση να επιδιώξουν εξωδικαστικό συμβιβασμό, εξασφαλίζοντας σημαντικές μειώσεις σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Στο πεδίο εφαρμογής της παράτασης εντάσσονται υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026, καθώς και υποθέσεις που βρίσκονται ήδη ενώπιον της Επιτροπής. Παράλληλα, δίνεται δεύτερη ευκαιρία σε φορολογούμενους των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί για τυπικούς λόγους ή είχαν ματαιωθεί, εφόσον έχουν προκύψει νέα στοιχεία, νέα νομολογία ή αμετάκλητες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2027, ενώ τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης θα εκδοθούν έως τις 31 Οκτωβρίου 2027. Όσες αιτήσεις δεν εξεταστούν μέχρι το τέλος Ιουλίου του ίδιου έτους θα θεωρούνται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρά. Κατά το διάστημα που η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής, αναστέλλεται η δικαστική διαδικασία στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν, μεταξύ άλλων, παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους ή πρόστιμα, εσφαλμένο καταλογισμό λόγω προφανούς λάθους, καθώς και την εφαρμογή ευμενέστερων φορολογικών κυρώσεων βάσει της νομολογίας. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν μείωση πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Το βασικό κίνητρο της διαδικασίας παραμένει η σημαντική έκπτωση στις επιβαρύνσεις. Το ποσοστό της έκπτωσης φθάνει έως και το 75% όταν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ, ενώ μειώνεται σταδιακά ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγούν. Για εξόφληση σε δύο έως τέσσερις δόσεις προβλέπεται έκπτωση 65%, σε πέντε έως οκτώ δόσεις 55%, σε εννέα έως δώδεκα δόσεις 50%, ενώ για αποπληρωμή σε έως 24 δόσεις το ποσοστό διαμορφώνεται στο 35%.

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Η διαδικασία προβλέπει ότι η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του φορολογούμενου και διαμορφώνει πρόταση συμβιβασμού, στην οποία αποτυπώνονται αναλυτικά οι οφειλές που καλείται να καταβάλει. Η πρόταση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει, χωρίς δυνατότητα μερικής αποδοχής.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του συμβιβασμού είναι η καταβολή του 30% του κύριου φόρου ή του 25% στην περίπτωση αυτοτελών προστίμων, καθώς και η ανάρτηση του σχετικού αποδεικτικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ωστόσο, οι ευνοϊκοί όροι διατηρούνται μόνο εφόσον τηρείται απαρέγκλιτα το πρόγραμμα πληρωμών. Σε περίπτωση μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων ή καθυστέρησης των δύο τελευταίων δόσεων, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται στο σύνολό της.