Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 60.395 επιτυχημένες ρυθμίσεις.

Σημαντική επιτάχυνση καταγράφει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, καθώς τον Μάιο του 2026 ολοκληρώθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 564 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 65% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το ποσό που ρυθμίστηκε τελικά, βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας, διαμορφώθηκε στα 569 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη ήταν και η κινητικότητα στις νέες αιτήσεις, με τις εκκινήσεις να φτάνουν τις 5.967 και τις οριστικές υποβολές τις 3.128, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη δυναμική του μηχανισμού.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και στη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής, που επιτρέπουν σε περισσότερους οφειλέτες να αξιοποιήσουν το εργαλείο για τη ρύθμιση των χρεών τους και την προστασία της περιουσίας τους.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 60.395 επιτυχημένες ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν αρχικές οφειλές ύψους 18,65 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό του εξωδικαστικού μηχανισμού.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς το 10% των ρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο αφορά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 560 οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, προστατεύοντας την περιουσία και την κύρια κατοικία τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 για τις συστημικές τράπεζες, σχεδόν τα μισά μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) είναι καταγγελμένα, ενώ περίπου το 15% βρίσκεται ήδη σε καθεστώς ρύθμισης.

Παράλληλα με τα εργαλεία που παρέχει η πολιτεία, συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων από τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers της αγοράς. Τον Απρίλιο του 2026 οι Intrum, Cepal, doValue και Qquant προχώρησαν σε 2.980 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 205 εκατ. ευρώ, με τη μεγάλη πλειονότητα των υποθέσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια.