Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις συνολικού ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατ. ευρώ, αριθμός αυξημένος κατά 51% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η ενίσχυση της δυναμικής του μηχανισμού αποδίδεται κυρίως στις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις και στη διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης, που επιτρέπουν πλέον σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και να προστατεύουν την περιουσία τους. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 60.388 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε συνολικές αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, θετική πορεία συνεχίζουν να εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers της χώρας, δηλαδή τις εταιρείες Intrum, Cepal, DoValue και Qquant. Τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 290 εκατ. ευρώ, που αφορούν 3.252 οφειλέτες.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο προωθεί νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, με έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας και τη βιώσιμη ρύθμιση οφειλών. Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία κατά την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Έτσι, το ύψος του «κουρέματος» και οι δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της κατοικίας και τα εισοδήματα του οφειλέτη και όχι το σύνολο της περιουσιακής του κατάστασης.

Παράλληλα, το όριο ένταξης στον εξωδικαστικό μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επιπλέον, θεσπίζεται νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και αφορά περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος των παρεμβάσεων είναι η παροχή μιας κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης λύσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες, χωρίς να δημιουργούνται αδικίες εις βάρος των συνεπών φορολογουμένων.