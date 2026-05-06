Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων περιορίστηκε στις 4,08 ποσοστιαίες μονάδες.

Σχεδόν αμετάβλητα παρέμειναν τα επιτόκια καταθέσεων τον Μάρτιο του 2026, ενώ πτωτική πορεία κατέγραψαν τα επιτόκια στα νέα δάνεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων διατηρήθηκε στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε κατά 18 μονάδες βάσης, διαμορφούμενο στο 4,39%. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ νέων καταθέσεων και δανείων περιορίστηκε στις 4,08 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις νέες καταθέσεις, το επιτόκιο για καταθέσεις μίας ημέρας των νοικοκυριών παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε οριακά στο 0,13% από 0,10% τον προηγούμενο μήνα. Αντίστοιχα, το μέσο επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας έως ενός έτους από νοικοκυριά διατηρήθηκε στο 1,09%, ενώ για τις επιχειρήσεις ενισχύθηκε στο 1,75%.

Στο μέτωπο των νέων δανείων, σημαντική αποκλιμάκωση σημειώθηκε στα καταναλωτικά δάνεια συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο, καθώς το μέσο επιτόκιο μειώθηκε κατά 126 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,81%. Μείωση καταγράφηκε και στα καταναλωτικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια, όπως οι πιστωτικές κάρτες και οι ανοικτές πιστώσεις, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 14,65%.

Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, καθώς το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,50%.

Μικτές τάσεις επικράτησαν στα επιχειρηματικά δάνεια. Το μέσο επιτόκιο στα επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε στο 4,53%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια μειώθηκε στο 6,78%. Παράλληλα, το επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου υποχώρησε στο 3,91%, ενώ στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,22%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων ανά ύψος χρηματοδότησης, το μέσο επιτόκιο για δάνεια έως 250.000 ευρώ αυξήθηκε στο 4,81%. Για δάνεια από 250.001 έως 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε στο 4,32%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στο 3,83%.

Στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,30%. Το επιτόκιο για καταθέσεις διάρκειας έως δύο έτη από νοικοκυριά διατηρήθηκε στο 1,13%, ενώ για τις επιχειρήσεις παρέμεινε στο 1,70%.

Αμετάβλητη παρέμεινε ουσιαστικά και η εικόνα στα υφιστάμενα δάνεια, με το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,57%. Το επιτόκιο στεγαστικών δανείων άνω των πέντε ετών παρέμεινε στο 3,59%, ενώ εκείνο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες διατηρήθηκε στο 8,28%. Στα επιχειρηματικά δάνεια άνω των πέντε ετών το επιτόκιο παρέμεινε στο 4,10%, ενώ στα επαγγελματικά δάνεια διαμορφώθηκε στο 5,33%.