Η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων πλησιάζει. Από το καλοκαίρι του 2026, οι υπάρχουσες ταυτότητες δεν θα αναγνωρίζονται πλέον ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι επιθυμούν να ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν είτε διαβατήριο είτε τη νέα ταυτότητα με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι παλιές «μπλε» ταυτότητες, που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.

Γιατί αλλάζουν οι ταυτότητες

Οι υφιστάμενες ταυτότητες δεν καλύπτουν πλέον τις απαιτήσεις ασφαλείας για μετακινήσεις εντός Ευρώπης. Τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά θεωρούνται ξεπερασμένα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλαστογράφησης και κατάχρησης. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να προχωρήσουν έγκαιρα στην αντικατάστασή τους, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Μέχρι τότε, όσοι διαθέτουν διαβατήριο μπορούν να το χρησιμοποιούν κανονικά για ταξίδια. Ωστόσο, η νέα ταυτότητα αποτελεί πιο οικονομική και πρακτική επιλογή για συχνές μετακινήσεις εντός της ΕΕ.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Η έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί φυσική παρουσία στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε επιτόπου είτε σε πιστοποιημένο φωτογραφείο, το οποίο την ανεβάζει στην πλατφόρμα myPhoto και δίνει σχετικό κωδικό στον πολίτη. Ο κωδικός αυτός συνδέεται με το ΑΦΜ μέσω της εφαρμογής, ώστε να είναι διαθέσιμος στην υπηρεσία.

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται στο σημείο εξυπηρέτησης, με τα στοιχεία να αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών. Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα δεδομένα και υπογράφει τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα.

Κόστος έκδοσης

Το βασικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει την κατασκευή και έκδοση της ταυτότητας. Για πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο κόστος 5 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο 0,50 ευρώ της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα παράβολα εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η παλιά ταυτότητα παραδίδεται και ακυρώνεται.

Πρώτη έκδοση ταυτότητας

Για όσους εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά, απαιτείται η παρουσία μάρτυρα που επιβεβαιώνει τα στοιχεία τους. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης. Στην περίπτωση ανηλίκων, μάρτυρας μπορεί να είναι ένας γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας, με τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα.

Χρόνος παράδοσης

Η εκτύπωση γίνεται κεντρικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά εργάσιμες ημέρες. Με την έκδοσή της, ενημερώνονται αυτόματα όλες οι διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet.