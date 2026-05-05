Όλες οι ημερομηνίες που πρέπει να έχουν υπόψιν τους οι μαθητές Λυκείου - Τι ισχύει για τις εξετάσεις.

Ένα δεκαπενθήμερο υπολείπεται για τη λήξη των μαθημάτων στα Λύκεια όλης της χώρας καθώς είναι η σχολική βαθμίδα που παραδοσιακά κόβει πρώτη το νήμα της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης για να ακολουθήσει η διαδικασία των εξετάσεων και των Πανελληνίων.

Προτού ολοκληρωθούν τα μαθήματα αναμένεται να δοθούν και οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου με τον προγραμματισμό να «δείχνει» ότι η εν λόγω διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυστηρά έως την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ήδη οι καθηγητές ολοκληρώνουν αυτές τις μέρες την αξιολόγηση των μαθητών ώστε να προχωρήσουν στην καταχώρηση των βαθμολογιών και την παράδοσή τους για να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για να καταρτιστεί η λίστα με τους μαθητές που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ανεμπόδιστα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Να σημειωθεί ότι προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.. Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου. Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξεων που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια και Λύκεια Ε.Α.Ε. ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαΐου ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται στους/στις μαθητές/τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. της χώρας:

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και

Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες,

μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.