Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι δημιουργεί νέα δεδομένα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αναδεικνύοντας τον ρόλο των εταιρειών διαχείρισης στην επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων.

Η doValue προχώρησε στην πώληση χαρτοφυλακίου «θεραπευμένων» στεγαστικών δανείων συνολικής αξίας περίπου 230 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας μια ακόμη κίνηση προς την ομαλοποίηση της αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα. Τα δάνεια αυτά περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο Cairo 2 και είχαν περάσει στη διαχείριση της doValue Greece ως μη εξυπηρετούμενα, πριν ρυθμιστούν και επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής εξυπηρέτησης.

Η συναλλαγή αφορά τη μεταβίβαση των συγκεκριμένων δανείων σε ιδιώτη επενδυτή, με τα δάνεια να έχουν ήδη χαρακτηριστεί «θεραπευμένα», καθώς πληρούν τα κριτήρια της European Banking Authority για πλήρη συμμόρφωση μετά τη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν πλέον να επανενταχθούν στο τραπεζικό σύστημα χωρίς να θεωρούνται προβληματικά από τον επόπτη, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή τους σε τραπεζικά ιδρύματα.

Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η εταιρεία έλαβε αξιολόγηση από τον διεθνή οίκο DBRS Morningstar, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από την European Central Bank. Η αξιολόγηση αυτή αποτέλεσε βασική προϋπόθεση ώστε το χαρτοφυλάκιο να μπορεί να διατεθεί εκ νέου στην αγορά με όρους που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της συναλλαγής.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι δημιουργεί νέα δεδομένα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αναδεικνύοντας τον ρόλο των εταιρειών διαχείρισης στην επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να ενισχύσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με δάνεια που αποφέρουν σταθερά έσοδα από τόκους, σε μια περίοδο όπου η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά παραμένει περιορισμένη.

Επιπλέον, η συναλλαγή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής», μέσω του οποίου το ελληνικό Δημόσιο παρέχει εγγυήσεις για τα senior ομόλογα τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μείωση του κινδύνου για το Δημόσιο και η βελτίωση των επιδόσεων των χαρτοφυλακίων αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής αυτής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, ανοίγει σταδιακά ο δρόμος για την επιστροφή χιλιάδων νοικοκυριών στην πλήρη τραπεζική κανονικότητα. Πρόκειται για δανειολήπτες που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, αλλά προχώρησαν σε ρυθμίσεις και τηρούν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους, γεγονός που πλέον αναγνωρίζεται έμπρακτα μέσα από την επανένταξη των δανείων τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.