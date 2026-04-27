Η νέα ρύθμιση, εναρμονισμένη με ευρωπαϊκές οδηγίες, στοχεύει στην αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών σε δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Σαφές μήνυμα για αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών στις τραπεζικές συναλλαγές έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προαναγγέλλοντας την επιβολή πλαφόν στους τόκους των καταναλωτικών δανείων και το τέλος των αδιαφανών πρακτικών. Μιλώντας στην εκπομπή «News Room» του ERTNEWS, παρουσίασε βασικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Μάιο πριν πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή.

Όπως υπογράμμισε, η νέα ρύθμιση, εναρμονισμένη με ευρωπαϊκές οδηγίες, στοχεύει στην αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών σε δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Κεντρικό μέτρο αποτελεί η θέσπιση ανώτατου ορίου στο συνολικό ποσό αποπληρωμής, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις τραπεζικές συναλλαγές.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «τέλος στα ψιλά γράμματα» και στις πιεστικές πρακτικές, τονίζοντας πως στόχος είναι μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ πολιτών και τραπεζών. Την ίδια στιγμή, συνέδεσε τις πρωτοβουλίες αυτές με τη γενικότερη οικονομική στρατηγική της χώρας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της βιομηχανίας, της καινοτομίας και των εξαγωγών.

Αναφερόμενος στη διεθνή διάσταση, σχολίασε την πρόσφατη επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, την οποία υπέγραψε με τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών και Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκίρ, τονίζοντας τις προοπτικές για μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδυτές που υλοποιούν τα σχέδιά τους θα λαμβάνουν κανονικά τις ενισχύσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε την ανάκτηση 120 εκατ. ευρώ από ανενεργές επενδύσεις προηγούμενων ετών, στέλνοντας μήνυμα αυστηρής τήρησης των κανόνων.

Όσον αφορά την ακρίβεια, επισήμανε ότι τα μέτρα για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας έχουν αποδώσει, με αιχμή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και την παρέμβαση στο diesel. Προανήγγειλε μάλιστα πιθανή παράταση των μέτρων στα τρόφιμα πέραν της 30ής Ιουνίου, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.