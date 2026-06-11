Με την οριστική διαγραφή της ρύθμισης καθίσταται αδύνατη η επιβολή πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αποσύρθηκε τελικά από το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης η διάταξη που προέβλεπε την επιβολή Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως ένας νέος «Αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ». Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου κατατέθηκε χθες στη Βουλή χωρίς τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Η επίμαχη διάταξη περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο νόμου και προέβλεπε τη δυνατότητα επιβολής, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρόσθετου τέλους επί της ακίνητης περιουσίας με συντελεστή από 0,15‰ έως 0,35‰. Το τέλος θα βεβαιωνόταν και θα εισπραττόταν με διαδικασία αντίστοιχη εκείνης του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ωστόσο, μετά τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη δημόσια διαβούλευση, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει τη σχετική πρόβλεψη. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι έγιναν δεκτά τα σχόλια υπέρ της κατάργησης του δυνητικού Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς η εφαρμογή του θα οδηγούσε σε πρόσθετη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας και σε απώλεια εισοδήματος για τους υπόχρεους.

Εάν η διάταξη είχε παραμείνει, η συνολική επιβάρυνση στα ακίνητα θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1,05‰ της αξίας τους, καθώς στο ανώτατο όριο του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (0,70‰) θα προστίθετο επιπλέον συντελεστής έως 0,35‰. Το άθροισμα αυτό θα οδηγούσε ουσιαστικά σε τριπλασιασμό της σημερινής επιβάρυνσης από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο ανέρχεται έως 0,35‰, δημιουργώντας στην πράξη έναν νέο «Αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ». Μάλιστα, η συνολική επιβάρυνση θα ξεπερνούσε ακόμη και το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) των ετών 2008-2009, που επιβαλλόταν με συντελεστή 1‰.

Με την οριστική διαγραφή της ρύθμισης καθίσταται αδύνατη η επιβολή πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης σε περιφερειακό επίπεδο μέσω του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σημειώνεται ότι οι σχετικές παρατηρήσεις αφορούσαν το άρθρο 477 του Μέρους Γ΄ του σχεδίου διαβούλευσης, ωστόσο εξετάστηκαν μαζί με τις υπόλοιπες διατάξεις για τα τέλη και οδήγησαν στην τελική απόσυρσή του.

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Παρά την κατάργηση του Τέλους Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο νομοσχέδιο διατηρείται το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης υπέρ των δήμων, το οποίο ρυθμίζεται στα άρθρα 392 έως 396. Το νέο τέλος επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός των ορίων κάθε δήμου και αντικαθιστά υφιστάμενες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.

Ο συντελεστής του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης θα καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και θα κυμαίνεται από 0,30‰ έως 0,70‰ επί της αξίας των ακινήτων, με δυνατότητα διαφοροποίησης ανά δημοτική ενότητα. Προβλέπεται επίσης, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου όταν τεκμηριώνεται ότι τα εκτιμώμενα έσοδα του δήμου υπολείπονται του 95% των εισπραχθέντων εσόδων από ΤΑΠ και ΦΗΧ κατά το οικονομικό έτος 2025.

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα βαρύνει τον κύριο του ακινήτου κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ή, σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής, τον επικαρπωτή ή τον νομέα. Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ όταν ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα μισθωτή, το ποσό που καταβάλλεται θα αφαιρείται από το μίσθωμα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση μίσθωσης.