«Ήταν μια συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη και δεν μας άφησε να την παίξουμε», είπε για τη Μαρία Καρυστιανού ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Για τρίτη φορά, όπως αποκάλυψαν οι Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη, ακύρωσε η Μαρία Καρυστιανού προγραμματισμένη συνέντευξη στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Ο παρουσιαστής αποκάλυψε, επίσης, ότι «ήταν μια συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη και δεν μας άφησε να την παίξουμε», τονίζοντας πως «δεν μπορείς να λες ‘όλοι είναι σάπιοι’, ‘εμείς είμαστε οι καλοί’ και δεν μπορείς να κρατάς τις υποσχέσεις».

Αφορμή για όλο αυτό στάθηκε η ακύρωση, πέντε λεπτά πριν βγει στον «αέρα», της σύνδεσης της Μαρίας Γρατσία, αν και τελικά στη συνέχεια κατέστη δυνατή η επικοινωνία και παραχώρησε κανονικά συνέντευξη μέσω skype.

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Μ. Καλ.