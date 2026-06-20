«Γιατί η μετακίνηση με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα και θα το υπερασπιστούμε» τονίζει από πλευράς ΕΛΑΣ η Άννα Παπαδοπούλου.

Η δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να προσφέρει σημαντική οικονομική ελάφρυνση στα νοικοκυριά, σύμφωνα με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), η οποία υποστηρίζει ότι το όφελος για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάσει έως και τα 80 ευρώ τον μήνα.

Στο βίντεο η εκπρόσωπος του κόμματος Άννα Παπαδοπούλου αναφέρει ότι πρόταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση του κόστους ζωής και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εφαρμογή δωρεάν μετακίνησης δεν θα επιβαρύνει υπερβολικά τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα θα έχει πολλαπλά οφέλη.

Όπως επισημαίνεται «Το κόστος των μετακινήσεων δεν είναι αμελητέο. Για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί να φτάσει τα 80 ευρώ τον μήνα. Η πρότασή μας για δωρεάν μετακίνηση έχει περιορισμένο δημοσιονομικό κόστος και ταυτόχρονα μεγάλη κοινωνική, περιβαλλοντική και αναπτυξιακή αξία. Περισσότερα χρήματα παραμένουν στην τσέπη του πολίτη, η κυκλοφοριακή συμφόρηση μειώνεται, το περιβάλλον προστατεύεται και ενισχύεται η οικονομική δραστηριότητα στις γειτονιές των πόλεων Στοχεύουμε σε μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και λειτουργική. Γιατί η μετακίνηση με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα και θα το υπερασπιστούμε.»