«Νομίζω απέναντι στο κόμμα μου και τους θεσμούς αντιμετώπισα το θέμα της όλης διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό», είπε για το αν δικαιώνεται στην κριτική που είχε ασκήσει στο ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Τσίπρας βρήκε ελεύθερο χώρο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας παίκτης, ένας σοβαρός παίκτης, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Ένας παίκτης ο οποίος το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξελιχθεί. Έτσι γίνεται στην πολιτική. Πάντα έτσι γίνεται», είπε στον ΣΚΑΪ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Αν είχα δίκαιο, το κρίνει η καθημερινότητα»

Κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική εικόνα και αν δικαιώνεται η κριτική του, απάντησε: «Νομίζω απέναντι στο κόμμα μου και τους θεσμούς αντιμετώπισα το θέμα της όλης διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό. Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι θεσμοί που πρέπει να τους σεβόμαστε, παρέδωσα την έδρα μου, ό,τι είχα να πω το είπα. Αν είχα δίκαιο, το κρίνει η καθημερινότητα. Όταν πήρα την απόφαση να παραδώσω την έδρα δεν ήταν εύκολο. Μετά από 17 χρόνια δεν είχα χάσει ούτε μία φορά στην Αρκαδία, ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%».

«Αυτό που βίωσα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, από τον απλό κόσμο, δεν το είχα ξαναζήσει. Σε μία εποχή που υπάρχουν θυμός και δυσκολίες, νομίζω ο τρόπος συζήτησης να γίνει σε ένα άλλο επίπεδο γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή τα κόμμα να βρουν τρόπους προσέγγισης», υπογράμμισε.

«Θα χρειαστούν προσεγγίσεις»

Σχολιάζοντας τον πολιτικό χάρτη και τα νέα κόμματα, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι «για την κ. Καρυστιανού δεν θα σας πω κάτι. Έχω πει την άποψή μου».

Ερωτηθείς αν χάθηκε η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τον χώρο της Κεντροαριστεράς, είπε: «Αυτά έχουν συμβεί. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αμέσως μετά τις εκλογές ή και πριν θα χρειαστούν προσεγγίσεις. Τα φέρνει η ζωή με τέτοιο τρόπο που αν δεν προετοιμαστείς θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα τα κάνεις. Αυτό που πρέπει να πουν τα κόμματα (της αντιπολίτευσης) είναι ότι έχουμε τις προτάσεις μας αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε κοινές θέσεις».

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