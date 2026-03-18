«Νιώθω σίγουρος γι’ αυτό που έκανα» είπε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος «αποχαιρετώντας» τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή, σημειώνοντας πως διατηρεί την ψυχραιμία του και πως σέβεται «τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι αυτή του η στάση αποτυπώθηκε ξεκάθαρα, προσθέτοντας πως πλέον επιθυμεί «επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής» του, υπενθυμίζοντας ότι από το 2009 εκλέγεται συνεχώς βουλευτής επί 17 χρόνια, «χωρίς κανένα διάλειμμα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν παρατάει την πολιτική, ο κ. Κωνσταντινόπουλος απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας πως «θέλω λίγο χρόνο» και επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γραφτεί πολλά και αντικρουόμενα σενάρια για το μέλλον του, από το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι πρωτοβουλίες στην κεντροαριστερά ή επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε πάντως με χιούμορ ότι «δημαρχείο δεν πάω». Πάντως σε ερώτηση για το αν θα τον ξαναδεί ο κόσμος στη Βουλή, ο ίδιος συνέστησε «υπομονή».

Για το αν περίμενε την διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ, σχολίασε ότι «νομίζω το σκεφτόντουσαν», υπογραμμίζοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του βασικό πρόβλημα, αλλά ότι «το θέμα είναι οι εκλογές. «Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές», τόνισε ενώ για το αν παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «δεν το ξέρω ακόμη, δεν έχω ρωτήσει», παραπέμποντας στο ίδιο το κόμμα για απαντήσεις.

Αναφορικά με τον κ. Γιαννακούρα που αναλαμβάνει την βουλευτική του έδρα, ευχήθηκε «καλή επιτυχία», τονίζοντας πως αν υπήρχε κάποιο προσωπικό ζήτημα δεν θα παρέδιδε την έδρα. Τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ότι δεν έχει διαβάσει το βιβλίο του, εκτιμώντας πως αν κατέλθει πολιτικά, το κόμμα του θα καταλάβει τη δεύτερη ή τρίτη θέση στην Αρκαδία.