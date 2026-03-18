Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο στη Βουλή, μεταξύ του Αλέξανδρου Καζαμία και του Χάρη Θεοχάρη, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Πλεύσης στον υφυπουργό Εξωτερικών σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ελλάδας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Χάρης Θεοχάρης απαντώντας στην κριτική του βουλευτή της Πλεύσης που επισήμανε τον κίνδυνο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο λόγω της παρουσίας ελληνικών δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα, τον ρώτησε: «αφού δε σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου».

«Τρία λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα, τη ναυτιλία, τα δίκαια, ότι δεν πρέπει να παίρνει αμυντικούς θόλους η Ελλάδα. Ακούσαμε ένα παραλήρημα τριών λεπτών ότι η Ελλάδα δε δικαιούται να υπάρχει! Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα! Είναι ντροπή!», πρόσθεσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Αυτές οι αναφορές προκάλεσαν την «έκρηξη» τόσο του ίδιου του βουλευτή όσο και εκπροσώπων άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας ο οποίος εξέφρασε αντιρρήσεις και για την προμήθεια αντιπυραυλικού και antidrone συστήματος από το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «εν μέσω ενός παράνομου πολέμου», είπε στον Χάρη Θεοχάρη: «Είναι εμφυλιοπολεμικά αυτά! Ντροπή! Να λέει ότι δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα;».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας ζήτησε να διαγραφούν από τα πρακτικά οι αναφορές του υφυπουργού Εξωτερικών, ενώ αντιδράσεις εκφράστηκαν και από άλλες πτέρυγες της αντιπολίτευσης. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Λαμπρούλης από το ΚΚΕ και Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά επέκριναν τις τοποθετήσεις του Χάρη Θεοχάρη, ενώ στη συνέχεια, η Πλεύση Ελευθερίας ζήτησε τελικά να μην αφαιρεθούν οι επίμαχες αναφορές από τα πρακτικά, γνωστοποιώντας ότι το ζήτημα θα τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Ακούστηκαν ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα. Δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο εθνικόφρων λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Δεν έχει άλλα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη θέση της η κυβέρνηση πέρα από το να μας κατηγορεί για εθνοπροδότες;», επέμεινε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.