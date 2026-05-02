Θέμα για τη συνεργασία της ΠΑΣΚΕ με τη ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ θέτει με επιστολή του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο πρώην γγ της ΓΣΕΕ.

Προ των ευθυνών του για τη συνεργασία της ΠΑΣΚΕ με τη ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ θέτει τον Νίκο Ανδρουλάκη με επιστολή που του απέστειλε ο πρώην γγ της Συνομοσπονδίας Νίκος Φωτόπουλος, ενώ ταυτόχρονα αφήνει αιχμές για το ρόλο του Γιάννη Παναγόπουλου.

«Κύριε Ανδρουλάκη είναι καλύτερος γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ ένας ΔΑΚΙΤΗΣ ένας δεξιός παρά ο Κώστας Γενιδουνιας που είναι απολυμένος για τη συνδικαλιστική του δράση και βασικός μάρτυρας στη δίκη των Τεμπών;», αναρωτιέται χαρακτηριστικά.

Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, ο Ν. Φωτόπουλος σημειώνει:

«Κύριε Ανδρουλάκη πριν κάνετε την πρόταση για την 4ημερη εργασία πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτός που έβαλε πλάτη στο ΣΕΒ και τη ΝΔ να μας καταργήσει το πενθήμερο και να φέρει το εξαήμερο, αυτός που έβαλε πλάτη να καταργηθεί το 8ωρο και να έρθουν οι απλήρωτες υπερωρίες, αυτός που έβαλε πλάτη να ψηφιστεί το κατάπτυστο 13ωρο είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ που εσείς και όλα τα στελέχη σας καταπίνοντας αμάσητα τα όσα λέγατε πριν δύο μήνες (αναστείλατε την κομματική του ιδιότητα και ζητήσατε την παραίτηση του) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΘΕΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ, με μια στάση απίστευτης υποκρισίας και ανακολουθίας τρέξατε να τον στηρίξετε!!!

Κύριε Ανδρουλάκη είναι ή δεν είναι έτσι; ΕΙΝΑΙ. Κύριε Ανδρουλάκη πριν δύο μήνες ο τομέας συνδικαλιστικού του κόμματος σας είχε βγάλει μια σειρά ανακοινώσεων που καταμαρτυρούσαν τα μύρια όσα στον κύριο Παναγόπουλο (μέχρι σκουριά τον αποκαλούσαν) και στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για τους λόγους που επικαλούνταν κατέβασαν χωριστό ψηφοδέλτιο!!

Τώρα στο συνέδριο της ΓΣΕΕ ξαναλέω (χωρίς να έχουν αρθεί οι λόγοι που ζητούσατε την παραίτηση του) δεν γνωρίζετε ότι όλα τα στελέχη σας και μέσα σε αυτά 4 μέλη της κεντρικής σας επιτροπής σε μια λογική ΕΙΠΑ- ΞΕΙΠΑ και για βόλεμα μοιράζοντας καρεκλίτσες έτρεξαν να στοιχηθούν πίσω του;;;

Κύριε Ανδρουλάκη λέτε ότι δεν θα συγκυβερνήσετε με τη ΝΔ. Λέτε ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δεξιά. Σας ρωτώ λοιπόν: Δεν γνωρίζετε ότι τη Δευτέρα (ενώ υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης προοδευτικού προεδρείου στη ΓΣΕΕ) ο κ Παναγόπουλος που όλα τα στελέχη σας θα ψηφίσουν για πρόεδρο ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ πάει να κάνει προεδρείο με τη ΔΑΚΕ! Δηλαδή, με τη ΔΕΞΙΑ!

Αν δεν το γνωρίζετε, τώρα που το μάθατε προτίθεστε να κάνετε κάτι ή θα το αφήσετε να περάσει και αυτό;

Κύριε Ανδρουλάκη με πράξεις αποδεικνύουμε αν αυτά που λέμε τα εννοούμε! Κύριε Ανδρουλάκη είναι καλύτερος γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ ένας ΔΑΚΙΤΗΣ ένας δεξιός παρά ο Κώστας Γενιδουνιας που είναι απολυμένος για τη συνδικαλιστική του δράση και βασικός μάρτυρας στη δίκη των Τεμπών;».

Μάλλον θα κοστίσει αυτή η συνεργασία ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη- και μάλιστα πολύ.

Ε.Σ.