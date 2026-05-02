Με αφορμή το περιστατικό που καταγράφηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο Αεροδρόμιο Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέφρασε τη στήριξή της προς τους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν, καθώς και προς όσους βρέθηκαν σε κίνδυνο κατά την κάλυψη της τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους της TUI.

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή το περιστατικό που σημειώθηκε την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 στο αεροδρόμιο του Αράξου, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ που τραυματίστηκαν και σε όσους κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να αποδώσουν παραστατικά την τελετή

ονοματοδοσίας αεροσκάφους της αεροπορικής εταιρείας TUI.

Άμεσα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι τραυματίες διακομίσθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φορείς του αεροδρομίου Αράξου, διερευνά το συμβάν προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος».