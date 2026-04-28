Το δυστύχημα στην Ινδονησία έγινε όταν συρμός του προαστιακού συγκρούστηκε με τρένο μεγάλων αποστάσεων.

15 νεκροί και 88 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, όπως μεταδίδουν ανώτεροι κυβερνητική αξιωματούχοι. Νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης (28/04), οι ομάδες διάσωσης ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από τα συντρίμμια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (27/04) στο Μπεκάσι, 25χλμ ανατολικά Τζακάρτα, όταν συρμός του προαστικού συγκρούστηκε με ένα τρένο μεγάλων αποστάσεων. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις σε βαγόνι που προοριζόταν αποκλειστικά για γυναίκες, το οποίο υπέστη και τις μεγαλύτερες ζημιές.

Ο υπουργός Υποδομών της Ινδονησίας, Agus Harimurti Yudhoyono, επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 15. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Mohammad Syafii, δήλωσε ότι όλα τα θύματα ήταν γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν παγιδευτεί μέσα στα παραμορφωμένα βαγόνια.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη και απαιτούσε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς τα θύματα είχαν παγιδευτεί από συνθλιμμένα μεταλλικά τμήματα. Οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν να ερευνούν τα συντρίμμια για τυχόν υπολείμματα θυμάτων.

Πριν από τον διαχωρισμό των συρμών, οι διασώστες χρησιμοποίησαν ειδικά εργαλεία, όπως τροχούς κοπής μετάλλων, για να ανοίξουν διόδους και να προσεγγίσουν τους επιζώντες. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, Dudy Purwagandhi, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν ένα ταξί σταμάτησε σε διάβαση κοντά στον σταθμό Μπεκάσι. Ο προαστιακός συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό και στη συνέχεια συγκρούστηκε με το διερχόμενο τρένο μεγάλων αποστάσεων.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Με πληροφορίες του Reuters