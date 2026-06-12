Το ερώτημα που κυκλοφορεί είναι αν τα τελευταία θετικά δείγματα αποτελούν μια παρένθεση έως τις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουλίου ή αν θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει ως οιονεί κυβερνητικό κόμμα.

Έως χθες το απόγευμα δεν είχε διαρρεύσει πουθενά η πρόταση έκπληξη που θα παρουσίαζε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκδήλωση που είχε με νέους ανθρώπους στο συμβολικό χώρο των Λιπασμάτων στην Δραπετσώνα και η οποία αφορούσε την δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους ως 24ετών. Μια πρόταση που δεν εφαρμόζεται σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ήταν όμως η κεντρική ιδέα του Ζοχράν Μαμντάνι, όταν ήταν υποψήφιος δήμαρχος Νέας Υόρκης. Ο 35χρονος Μαμντάνι είχε δεχτεί τότε μπόλικα πυρά, ακόμα και από τον πρόεδρο Τραμπ, για το που θα βρει τα λεφτά για το μέτρο αυτό και πως είναι λαϊκίστικη πρόταση. Από την Χαριλάου Τρικούπη διαρρέουν πως είναι μια πρόταση αρκούντως μελετημένη και κοστολογημένη, θα στοιχίσει λένε περίπου 35 εκατομμύρια, ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης για τους νέους που αντιμετωπίζουν πολλές οικονομικές δυσκολίες.

Μετά, δηλαδή, την πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, επανέρχεται τώρα με ένα ακόμη μέτρο που έχει φιλολαϊκό χαρακτήρα, είναι εκ των πραγμάτων εύηχο και κατά κάποιους παραπέμπει στη λογική «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια».

Συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη αναφέρουν πως σε αυτή τη λογική θα συνεχίσει να κινείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με προτάσεις που έχουν έντονο το κοινωνικό στοιχείο και απευθύνονται σε στοχευμένα κοινά, όπως είναι οι νεότερες ηλικίες, που δεν αποτελούν προνομιακά κοινά για το ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν, επίσης, πως τέτοιες προτάσεις μπορούν να χτίσουν κυβερνητικό προφίλ και αφήγημα για το ΠΑΣΟΚ, κάτι που μοιάζει να είναι ζητούμενο για τον κ. Ανδρουλάκη με βάση όλα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων.

Ούτως ή άλλως, φαίνεται πως τις τελευταίες ημέρες το ΠΑΣΟΚ κινείται πιο «επαγγελματικά» μετά την τρικυμία του προηγούμενου διαστήματος και τις πολλαπλές αστοχίες. Οι κύκλοι πολιτικής που συγκροτήθηκαν με τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων στελεχών, οι αλλεπάλληλες συσκέψεις για την Αττική, οι εκδηλώσεις με έντονα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά και συμβολισμούς, όπως αυτή στα Λιπάσματα, δείχνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε τα μηνύματα. Το ερώτημα που κυκλοφορεί, όμως, είναι αν αυτά τα θετικά δείγματα αποτελούν μια παρένθεση έως τις επόμενες δημοσκοπήσεις του Ιουλίου ή αν θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει ως οιονεί κυβερνητικό κόμμα. Πάντως οι νέες απειλές για διαγραφές από τον κ. Ανδρουλάκη δεν ήχησαν και πολύ καλά στα αυτιά στελεχών, όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου που έσπευσε(ρ/σ Παραπολιτικά) να πάρει αποστάσεις και να δηλώσει πως δεν βοηθήσουν τα κατασταλτικά μέτρα.

Όπως και να έχει, όλο το βάρος του κόμματος φαίνεται πως θα πέσει στην Αττική, καθώς στην Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν πως αν καταφέρουν να ανέβουν τρεις με τέσσερις μονάδες στο λεκανοπέδιο, θα εξασφαλίσουν τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Στη μάχη έχουν μπει στελέχη με μεγάλη πολιτική και οργανωτική εμπειρία, με πρώτο από όλους τον Χρήστο Πρωτόπαπα, αλλά και την Έφη Χαλάτση, τον Θόδωρο Μαργαρίτη, τον Κώστα Παπαδημητρίου, τον Νίκο Μήλη, τον Γιώργο Μότσιο κ.α. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θέλει να αξιοποιήσει και τη δύναμη που έχει στην Αττική σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, έστω και αν κάποιοι από τους πράσινους δημάρχους λειτουργούν ως κυβερνητικά φερέφωνα.