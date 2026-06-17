Νωρίτερα η Άννα Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε γελοία την προσέγγιση Δούκα.

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Χάρης Δούκας μετά τα σχόλια της Άννας Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όπου τον επέκρινε για την πρότασή του να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ στο ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.

Σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας επιτέθηκε στην Άννα Διαμαντοπούλου υπογραμμίζοντας ότι δεν εκφράζει τις απόψεις οτυ ΠΑΣΟΚ και πως δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο» έγραψε ο Χάρης Δούκας.

{https://x.com/h_doukas/status/2067303561185137123?s=46}

Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει γελοία την προσέγγιση Δούκα. «Αυτό το θέμα, «το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε», είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», είπε χαρακτηριστικά η πρώην Επίτροπος και υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ.

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Η Άννα Διαμαντοπούλου μάλιστα εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα αναφέροντας μεταξύ άλλων και τα εξής: «Εάν η αριστερά είναι αυτό το ήθος και ο αγώνας για την ισότητα και για τα δικαιώματα, το υπογράφω με χίλια, με χίλιες λέξεις. Εάν η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, να φωνάζει ο κύριος Τσίπρας, να φωνάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, να φωνάζει ο κύριος Βαρουφάκης και να λένε αυτά που λένε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας».

Ταυτόχρονα είχε να πει καλά λόγια για την δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και για την καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό, αλλά άσκησε ταυτόχρονα και σκληρή κριτική: «Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει, είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά τους πολλούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας - αυτό πρέπει να το παραδεχθώ- αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο».

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