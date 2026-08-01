Ο Χρήστος Τζόλης άρχισε να δείχνει τον λόγο που τον απέκτησε η Άρσεναλ.

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Άρσεναλ σημείωσε ο Χρήστος Τζόλης το βράδυ του Σαββάτου 1/8.

Ο Έλληνας άσος ξεκίνησε βασικός στο φιλικό της λονδρέζικης ομάδας με την Χιρόνα στο φιλικό παιχνίδι των δυο ομάδων και πέτυχε το πρώτο του ανεπίσημο γκολ.

Συγκεκριμένα, στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης ο Χρήστος Τζόλης με πανέμορφη ενέργεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ισπανικής ομάδας, δείχνοντας μέρος του ταλέντου του.

Δείτε το γκολ του Χρήστου Τζόλη

{https://x.com/GerasimosLympe1/status/2083628403412934935}

Να θυμίσουμε, ότι ο Χρήστος Τζόλης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Άρσεναλ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

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Ο Χρήστος Τζόλης επιστρέφει ξανά στη Premier League, μετά το πέρασμά του από τη Νόριτς το 2021. Η συμφωνία ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Κλαμπ Μπριζ ανέρχεται στα 40.000.000 ευρώ, με τον Τζόλη να αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Τις σεζόν 2023/2024 και 2024/25 ο Τζόλης πραγματοποίησε τρομερές σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ. Τη σεζόν που μας πέρασε, με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου πέτυχε 22 γκολ και μοίρασε 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Τζόλης επέλεξε στη φανέλα του τον αριθμό «17» και είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα αγωνιστεί στους «κανονιέριδες» μετά τους Σωκράτη Παπασταθόπουλο, Ντίνο Μαυροπάνο και Στάθη Ταυλαρίδη.