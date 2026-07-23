Οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη.

Παίκτης της Άρσεναλ και με τη «βούλα» είναι ο Χρήστος Τζόλης, με τους Πρωταθλητές Αγγλίας να ανακοινώνουν τον 24χρονο εξτρέμ για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Χρήστος Τζόλης επιστρέφει ξανά στη Premier League, μετά το πέρασμά του από τη Νόριτς το 2021. Η συμφωνία ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Κλαμπ Μπριζ ανέρχεται στα 40.000.000 ευρώ, με τον Τζόλη να αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Τις σεζόν 2023/2024 και 2024/25 ο Τζόλης πραγματοποίησε τρομερές σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ. Τη σεζόν που μας πέρασε, με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου πέτυχε 22 γκολ και μοίρασε 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Τζόλης επέλεξε στη φανέλα του τον αριθμό «17» και είναι ο τέταρτος Έλληνας που θα αγωνιστεί στους «κανονιέριδες» μετά τους Σωκράτη Παπασταθόπουλο, Ντίνο Μαυροπάνο και Στάθη Ταυλαρίδη.

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«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω»

«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω, νομίζω!», ανέφερε ο Χρήστος Τζόλης στην πρώτη του συνέντευξη.

«Είναι απολύτως εκπληκτικό να υπογράφω για έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, τους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Όταν ο ατζέντης μου έλεγε ότι ίσως ήταν μια πιθανότητα, ήμουν ήδη ενθουσιασμένος. Μετά άρχισε να γίνεται πιο σοβαρό και τώρα είμαι εδώ. Είχα μια ωραία συζήτηση με τον Μίκελ Αρτέτα. Ήταν περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα, για τον σύλλογο, για τον εαυτό μου, για τα σχέδιά του, για μένα φυσικά, για την ομάδα. Ήταν μόνο θετικά πράγματα. Είμαι άμεσος παίκτης, επιδιώκω τα γκολ ή τις ασίστ. Αυτή είναι η άποψή μου ως επιθετικός, ως εξτρέμ. Πάντα πεινάω να σκοράρω ή να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Και μπορώ να πω ότι δουλεύω σκληρά για την ομάδα, επίσης στο αμυντικό κομμάτι.

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Μπορώ να πω λίγο-πολύ ότι γνωρίζω το επίπεδο της Premier League», πρόσθεσε. «Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά, είναι διαφορετικό αν παίζεις για τη Νόριτς ή την Άρσεναλ, νομίζω ότι έχεις περισσότερο την μπάλα ως παίκτης της Άρσεναλ. Έτσι, επιτιθέμεθα περισσότερο στις άλλες ομάδες. Είναι πολύ σωματικά, το πρωτάθλημα και η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, οπότε είμαι προετοιμασμένος γι’ αυτό. Επίσης, στο Champions League είναι αρκετά υψηλό, οπότε πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι είναι σαν παιχνίδι Champions League εδώ στην Premier League.

Μου αρέσει να παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ξέρω τα πάντα για την Premier League, ξέρω τα πάντα για την Άρσεναλ», είπε. «Παρακολούθησα τόσα πολλά παιχνίδια φέτος και ειδικά παίξαμε μεταξύ μας, όπως είπατε. Ήταν 0-3 στο γήπεδό μας. Μπορώ να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη ομάδα εναντίον της οποίας έχω παίξει μέχρι στιγμής. Παίξαμε εναντίον άλλων μεγάλων ομάδων, αλλά εναντίον της Άρσεναλ, είχαμε τις περισσότερες δυσκολίες να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όχι πολύ καθαρές. Ήταν επίσης πολύ αποτελεσματικοί και σκόραραν τρία καταπληκτικά γκολ εναντίον μας, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα στο τέλος.

Αυτό είναι το καλύτερο μέρος όταν παίζεις για μια τόσο μεγάλη ομάδα», είπε. «Φυσικά και είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα για να είσαι παίκτης, αλλά νομίζω ότι απλά πρέπει να το απολαμβάνεις».