Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει τους Μιλγουόκι Μπακς έπειτα από 13 χρόνια.

Η εποχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι ξεκίνησε. Με ανάρτησή τους οι Χιτ ανακοίνωσαν τον «Greek Freak», ολοκληρώνοντας το μεγάλο trade με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης αποχωρεί από τους Μπακς έπειτα από 13 χρόνια, όπου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα (2021), ένα κύπελλο NBA, ενώ σε ατομικό επίπεδο κατέκτησε 2 MVP τις σεζόν 2018-19 και 2019-20.

Η συμφωνία μεταξύ Bucks και Heat είχε ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό διάστημα, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση έβαλε τέλος σε όποια σενάρια υπήρχαν περί της μετακίνησης του 31χρονου σούπερ σταρ στους Boston Celtics.

{https://www.instagram.com/p/DadZ4BMxhyP/}

Τι περιλαμβάνει το trade

Μαζί με τον Έλληνα σούπερ σταρ, στο Μαϊάμι μετακομίζει και ο Μπόμπι Πόρτις. Από την άλλη πλευρά, οι Μπακς αποκτούν τους Τάιλερ Χίρο, Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ, Κελ'ελ Γουέαρ και Κασπάρας Γιακουτσιόνις, ενώ εξασφαλίζουν και σημαντικά ανταλλάγματα σε μελλοντικά ντραφτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Μαϊάμι Χιτ αποκτούν:

Γιάννη Αντετοκούνμπο

Μπόμπι Πόρτις

Οι Μιλγουόκι Μπακς αποκτούν:

Τάιλερ Χίρο

Κελ'ελ Γουέαρ

Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ

Κασπάρας Γιακουτσιόνις

Το Νο. 13 του NBA Draft 2026 (Νέιτ Άμεντ)

Δικαίωμα ανταλλαγής (pick swap) πρώτου γύρου στο Draft του 2030

Επιλογές πρώτου γύρου στα Draft του 2031 και του 2033

Επιλογή δεύτερου γύρου στο Draft του 2033

{https://www.instagram.com/p/DadbQr9DPIZ/}

Η ανταλλαγή βάζει τέλος σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού. Σύμφωνα με το NBA, οι Μπακς εξέταζαν μέχρι την τελευταία στιγμή προτάσεις τόσο από τους Χιτ όσο και από τους Σέλτικς, πριν καταλήξουν στην πρόταση του Μαϊάμι.

Ο Αντετοκούνμπο αποχωρεί από το Μιλγουόκι έχοντας γράψει ιστορία με τους Bucks. Οδήγησε τους Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA το 2021, συμπεριλήφθηκε στην επετειακή ομάδα των 75 κορυφαίων παικτών στην ιστορία του NBA, ενώ έχει επιλεγεί εννέα φορές στις κορυφαίες πεντάδες της λίγκας (All-NBA).

Την περασμένη σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον ίδιο λόγω τραυματισμού, είχε μέσο όρο 27,6 πόντους ανά αγώνα.

Το αντίο των «ελαφιών» στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Με μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, οι Μπακς αποχαιρέτησαν τον έλληνα σούπερ σταρ. «Ήρθες στο Μιλγουόκι πριν 13 χρόνια. Ήσουν ένα παιδί από τα Σεπόλια με ένα τεράστιο όνειρο», ξεκινάει η ανακοίνωση.

Η ομάδα του Μιλγουόκι έπλεξε το εγκώμιο στον Γιάννη. Μα πώς να κάνει και αλλιώς, όταν στα 13 χρόνια παρουσίας του Greek Freak, οι Μπακς κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA έπειτα από 50 χρόνια, το 2021.

«Ήρθες στο Μιλγουόκι πριν από 13 χρόνια ως ένα παιδί από τα Σεπόλια με ένα όνειρο που έμοιαζε ακατόρθωτο. Τα τελευταία 13 χρόνια σε είδαμε να εξελίσσεσαι σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες που γνώρισε ποτέ το άθλημα, στον μεγαλύτερο Μπακ όλων των εποχών και στην κινητήρια δύναμη μιας εποχής των Μπακς που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία.

{https://www.youtube.com/watch?v=Nop_tJY6ifk}

Από την πρώτη στιγμή που έφτασες εδώ, αγκάλιασες το Μιλγουόκι σαν να ήταν το σπίτι σου. Αγάπησες την ομάδα, την κοινότητα και όλους όσοι πίστεψαν σε εσένα. Η σχέση σου με τους φιλάθλους των Μπακς ξεπέρασε τα όρια του μπάσκετ. Δεν έπαιξες απλώς μπάσκετ στο Μιλγουόκι· έγιναν η καρδιά και η ψυχή αυτής της πόλης. Άγγιξες τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων στην κοινότητα και ενέπνευσες ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Πίστεψες σε αυτή την πόλη και στους φιλάθλους της, όταν ο υπόλοιπος κόσμος αμφέβαλλε.

{https://www.youtube.com/watch?v=patwm5DXFrE}

Ύστερα από 50 χρόνια, χάρισες στο Μιλγουόκι ένα πρωτάθλημα. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για γενιές φιλάθλων των Μπακς που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν. Έδωσες ελπίδα στο Μιλγουόκι. Μας δίδαξες ότι η αφοσίωση εξακολουθεί να έχει αξία. Ότι η σκληρή δουλειά μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο απίθανες δυσκολίες. Ότι μια ομάδα από μια μικρή αγορά μπορεί να φτάσει στην κορυφή, επειδή εσύ δεν σταμάτησες ποτέ να πιστεύεις. Για ένα βράδυ, το Μιλγουόκι δεν παρακολουθούσε απλώς την ιστορία· τη ζούσε μαζί σου.

{https://www.youtube.com/watch?v=jf4RGUnHLMY}

Η παρακαταθήκη σου στο Μιλγουόκι είναι πλέον αιώνια και θα γίνεται πάντα αισθητή. Στη φανέλα που θα κρεμαστεί στην οροφή του γηπέδου, στην κοινότητα, στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσες και στον τρόπο με τον οποίο έκανες μια ολόκληρη πόλη να πιστέψει ότι όλα είναι δυνατά.

{https://www.youtube.com/watch?v=eMnstr2t14M}

Σε ευχαριστούμε που πίστεψες στο Μιλγουόκι και που έδωσες τα πάντα για αυτή την πόλη, κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια. Μεταμόρφωσες τους Μπακς σε κάθε επίπεδο και άφησες το αποτύπωμά σου σε αυτόν τον οργανισμό για τις επόμενες γενιές. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας. Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι. Για πάντα κομμάτι αυτής της πόλης. Για πάντα ένας Μπακ.

Σε ευχαριστούμε για όλα, Γιάννη.»

{https://x.com/Bucks/status/2074179604198351008}

Χιτ στο κυνήγι του τίτλου

Με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η ομάδα της Φλόριντα φιλοδοξεί να φτάσει στην κορυφή της λίγκας την επόμενη σεζόν.

Το δίδυμο Μπαμ Αντεμπάγιο - Γιάννης Αντετοκούνμπο τρομάζει!

Στο ρόστερ της νέας του ομάδας βρίσκονται επίσης, ο Νίκολα Γιόβιτς, ο Πέλε Λάρσον και ο Ντάβιον Μίτσελ, ενώ αναμένονται και επιπλέον κινήσεις ενίσχυσης μέσα στο καλοκαίρι. Παράλληλα, πιθανή θεωρείται η παραμονή των Νόρμαν Πάουελ και Άντριου Γουίγκινς με νέα συμβόλαια.