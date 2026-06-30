Η 24η σεζόν του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο NBA θα είναι με άλλη ομάδα.

Τον Δεκέμβριο, θα κλείσει τα 42 του χρόνια, αλλά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένει ο σταρ που μπορεί να ρίξει μια «βόμβα» στο ΝΒΑ. Και αυτό έκανε ενημερώνοντας τους Λος Άντζελες Λέικερς ότι η 24η σεζόν του στη λίγκα θα είναι με άλλο σύλλογο.

Ο King James αποχωρεί από τους Λέικερς έπειτα από οχτώ σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων τους οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου του NBA το 2020. Μέχρι στιγμής, ο 41χρονος δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο. Όμως, λίγη ώρα μετά τα πρώτα δημοσιεύματα με πληροφορίες για την αποχώρησή τους, οι Λέικερς τα επιβεβαίωσαν, ευχαριστώντας τον Τζέιμς για όσα πρόσφερε στον σύλλογο.

Το «ευχαριστώ» των Λέικερς στον ΛεΜπρόν Τζέιμς

Με ανακοίνωση, οι Λέικερς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στον ΛεΜπρόν Τζέιμς για τα οχτώ χρόνια του στην ομάδα και του ευχήθηκαν τα καλύτερα για τη συνέχεια.

Η ανάρτηση των Λέικερς:

«Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία. Θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για τα οχτώ χρόνια του στους Λέικερς, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου στον οποίο μας οδήγησε το 2020 υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες που μπορεί να φανταστεί κανείς και των αμέτρητων ρεκόρ που κατέρριψε με τα χρυσά και τα μοβ. Του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Πάντα θα είναι ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειας των Λέικερς.

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Σε ευχαριστούμε ΛεΜπρόν».

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Οι ομάδες που διεκδικούν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς

Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αναμένεται να κάνουν αποφασιστική κίνηση να αποκτήσουν τον King James, που είναι free agent. Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και οι Μαϊάμι Χιτ, οι άλλες δύο ομάδες που έχει παίξει ο Τζέιμς, επίσης αναμένεται να τον διεκδικήσουν, αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Η επόμενη ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι πιθανότατα η τελευταία της απίστευτης καριέρας του. Ο τέσσερις φορές MVP και πρωταθλητής του NBA είναι ο κορυφαίος στην ιστορία της λίγκας τόσο σε πόντους (43.440), όσο και σε ματς (1.622).

Στην 23η σεζόν της καριέρας του- κάτι που επίσης αποτελεί ρεκόρ- είχε κατά μέσο όρο 20,9 πόντους, 7,2 ασίστ και 6,1 ριμπάουντ.