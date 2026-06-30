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Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Οι αριθμοί και οι αριθμοί των τζόκερ.

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν τα 10 εκατ. ευρώ είναι: 12, 19, 34, 44 και 50.

Τζόκερ οι αριθμοί: 3 και 8.

Το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Επίσης τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

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Επίσης, από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων