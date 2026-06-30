«Πολύ κακό για τη χώρα», σχολίασε ο Τραμπ μετά την απόφαση, κάλεσε το Κογκρέσο να τη «διορθώσει».

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ για την ιθαγένεια, σε μια απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Με ψήφους 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ πέρυσι, μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, καταργώντας τη χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά που γεννιούνται επί αμερικανικού εδάφους, στο πλαίσιο της σκληρής πολιτικής του για το μεταναστευτικό.

Είναι η δεύτερη φετινή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακυρώνει μια σημαντική πολιτική του Αμερικανού προέδρου, αφού τον Φεβρουάριο «μπλόκαρε» τους σαρωτικούς δασμούς που επέβαλε.

Οι προσφυγές κατά του διατάγματος Τραμπ και η 14η τροπολογία

Οι τρεις προοδευτικοί και τρεις από τους συντηρητικούς δικαστές- ανάμεσά τους ο πρόεδρος- επικύρωσαν την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου το οποίο είχε μπλοκάρει την εντολή του Τραμπ προς τις αμερικανικές υπηρεσίες να μην αναγνωρίζουν την ιθαγένεια ενός παιδιού που γεννιέται στις ΗΠΑ, εάν κανένας από τους γονείς του δεν είναι Αμερικανός πολίτης ή νόμιμος, μόνιμος κάτοικος.

Πριν από την έκδοση της απόφασης, ειδικοί εκτιμούσαν πως το διάταγμα Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει το νομικό καθεστώς έως και 250.000 μωρών που γεννιούνται κάθε χρόνο ενώ οι οικογένειες εκατομμυρίων άλλων θα έπρεπε να αποδείξουν την ιθαγένεια των νεογέννητων.

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Στις προσφυγές κατά του διατάγματος υποστηριζόταν ότι παραβιάζει τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος. Οι επικριτές του Τραμπ τον κατηγορούσαν για φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις στο μεταναστευτικό.

Η 14η Τροπολογία, του 1868, θεωρείται εδώ και δεκαετίες θεματοφύλακας της ιθαγένειας για όλα τα μωρά που γεννιούνται στις ΗΠΑ. Από το μέτρο εξαιρούνται ελάχιστες περιπτώσεις: τα παιδιά ξένων διπλωματών ή μελών μιας εχθρικής δύναμης κατοχής. Η Ρήτρα Ιθαγένειας, ορίζει ότι «όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ ή απέκτησαν την υπηκοότητα τους και υπόκεινται στην δικαιοδοσία τους είναι πολίτες των ΗΠΑ και της πολιτείας στην οποία κατοικούν».

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριζε ότι η φράση «υπόκεινται στη δικαιοδοσία» των ΗΠΑ σημαίνει ότι το να γεννηθεί κανείς στη χώρα δεν αρκεί για να αποκτήσει την ιθαγένεια και θα πρέπει να εξαιρούνται τα βρέφη μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα ή νόμιμα αλλά προσωρινά. Για παράδειγμα τα παιδιά φοιτητών ή κατόχων προσωρινής βίζας εργασίας.

Τραμπ: Πολύ κακό για τη χώρα, μπορούμε να το διορθώσουμε

Στην πρώτη του αντίδραση ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως αυτό που αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο είναι «πολύ κακό» για τη χώρα, αλλά «μπορούμε εύκολα να το διορθώσουμε στο Κογκρέσο, μέσω νομοθεσίας».

Παράλληλα, σε ανάρτηση στο Truth Social, κάλεσε το Κογκρέσο να «αρχίσει να εργάζεται σήμερα» προκειμένου να τερματίσει το δικαίωμα στην ιθαγένεια, το οποίο χαρακτήρισε «ακριβό και άδικο» για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP, Reuters