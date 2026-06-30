Η Telegraph εντάσσεται πλέον σε ένα χαρτοφυλάκιο μέσων ενημέρωσης που περιλαμβάνει τις γερμανικές εφημερίδες Bild - τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία στην Ευρώπη - και Die Welt, καθώς και τα ψηφιακά μέσα Politico και Business Insider.

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Telegraph Media Group (TMG) από τον γερμανικό εκδοτικό όμιλο Axel Springer, έναντι 575 εκατομμυρίων λιρών, βάζοντας τέλος σε τρία χρόνια αβεβαιότητας σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιστορικών, 172 ετών, τίτλων της.

Η εταιρεία, με έδρα τη Γερμανία, που τελευταία στιγμή κατέθεσε πολύ υψηλή προσφορά, ξεπερνώντας τον ιδιοκτήτη της Daily Mail, ανακοίνωσε ότι έλαβε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Αυστρίας για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της TMG.

«Σήμερα είναι μια ημέρα για την οποία εργαζόμασταν πολύ καιρό και θα θυμόμαστε πάντα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος της Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ.

Ο 63χρονος Ντέπφνερ, που ηγείται της Axel Springer από το 2002, είχε αποτύχει σε προηγούμενη προσπάθεια εξαγοράς της Telegraph το 2004, όταν οι αδελφοί Μπάρκλεϊ υπέβαλαν υψηλότερη προσφορά ύψους 665 εκατ. λιρών. Είχε επίσης χάσει την ευκαιρία να αποκτήσει τους Financial Times το 2015, όταν η ιαπωνική Nikkei κατέθεσε προσφορά ύψους 844 εκατ. λιρών την τελευταία στιγμή.

Η Telegraph εντάσσεται πλέον σε ένα χαρτοφυλάκιο μέσων ενημέρωσης που περιλαμβάνει τις γερμανικές εφημερίδες Bild - τη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία στην Ευρώπη - και Die Welt, καθώς και τα ψηφιακά μέσα Politico και Business Insider.

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Ο Ντέπφνερ έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να μετατρέψει την Telegraph στο «κορυφαίο κεντροδεξιό μέσο ενημέρωσης στον αγγλόφωνο κόσμο».

«Ύστερα από τρία δύσκολα χρόνια χωρίς ιδιοκτήτες, ανυπομονούμε να βάλουμε ξανά μπροστά τις μηχανές και να ξεκινήσουμε ένα νέο ταξίδι», δήλωσε ο αρχισυντάκτης της Telegraph Κρις Έβανς.

Με πληροφορίες από Guardian