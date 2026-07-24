Η πώληση σηματοδοτεί την πλήρη έξοδο της Cracker Barrel από το concept του fast-casual, καθώς η εταιρεία από το Τενεσί συγκεντρώνει τους πόρους της στην ενίσχυση της κύριας δραστηριότητας των εστιατορίων της και στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας.

Για δεκαετίες, η αλυσίδα Cracker Barrel έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στο παραδοσιακό φαγητό του αμερικανικού Νότου, τη χωριάτικη διακόσμηση και μια νοσταλγική εμπειρία εστίασης που προσελκύει ταξιδιώτες και οικογένειες από το 1969.

Ωστόσο, η αλυσίδα εστιατορίων πέρασε τον τελευταίο χρόνο διανύοντας μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της πρόσφατης ιστορίας της. Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν ορισμένες βασικές επιχειρηματικές αποφάσεις και την μάχη με τις μειωμένες πωλήσεις, η εταιρεία λαμβάνει δραστικά μέτρα για να απλοποιήσει τις λειτουργίες της, να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση και να εστιάσει ξανά στον πυρήνα της δραστηριότητάς της.

Τώρα, η Cracker Barrel πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα βήματα σε αυτή την προσπάθεια ανακάμψης, αποχωρώντας πλήρως από ένα ολόκληρο brand εστιατορίων - μια κίνηση που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση δεκάδων καταστημάτων και πολυάριθμα οριστικά «λουκέτα».

Η Cracker Barrel πουλάει την Maple Street Biscuit Company

Η Cracker Barrel Old Country Store Inc. (CBRL) πούλησε την επιχείρηση Maple Street Biscuit Company, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού σήματος, της πνευματικής ιδιοκτησίας και 35 εστιατορίων, στην εταιρεία Biscuit Belly. Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Τα υπόλοιπα 16 καταστήματα της Maple Street Biscuit Company θα κλείσουν οριστικά, σηματοδοτώντας την πλήρη έξοδο της Cracker Barrel από το concept του fast-casual εστιατορίου.

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«Αυτές οι προσπάθειες αντικατοπτρίζουν την πειθαρχία με την οποία διαχειριζόμαστε την επιχείρηση και τον ισολογισμό μας, καθώς τοποθετούμε την Cracker Barrel σε τροχιά μακροπρόθεσμης επιτυχίας και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος καιδιευθύνουσα σύμβουλος, Julie Masino.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης μια συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης με θεσμικό επενδυτή ακινήτων για 26 ιδιόκτητα καταστήματα της Cracker Barrel, συγκεντρώνοντας περίπου 77 εκατομμύρια δολάρια σε καθαρά έσοδα.

«Η συναλλαγή sale-leaseback θα μας επιτρέψει να μειώσουμε ευκαιριακά το χρέος μας, ρευστοποιώντας παράλληλα ένα μέρος των ιδιόκτητων ακινήτων μας σε ελκυστική αποτίμηση», ανέφερε η Masino. «Η εκποίηση της Maple Street οξύνει την εστίασή μας στο βασικό brand της Cracker Barrel και αναμένεται να βελτιώσει την κερδοφορία».

Ποια θα είναι η συνέχεια για την Maple Street Biscuit Company;

Η Biscuit Belly δήλωσε ότι τα αποκτηθέντα εστιατόρια της Maple Street Biscuit Company θα μεταβούν σταδιακά στο brand της Biscuit Belly μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2027, σύμφωνα με τις συχνές ερωτήσεις (FAQ) στον ιστότοπό της.

Μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή, η εξαγορά σχεδόν θα τριπλασιάσει την παρουσία της Biscuit Belly σε περίπου 60 εστιατόρια, επιταχύνοντας τον στόχο της να γίνει η μεγαλύτερη αλυσίδα gourmet biscuit στη χώρα.

«Καθώς αναπτυσσόμαστε, δύο από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η εύρεση και η κατασκευή των κατάλληλων τοποθεσιών εστιατορίων και η εύρεση εξαιρετικών ομάδων για τη λειτουργία τους», ανέφερε η Biscuit Belly σε δήλωσή της. «Όταν εξετάσαμε τη γεωγραφική κατανομή της Maple Street, το αποτύπωμα των εστιατορίων και τις συγκροτημένες ομάδες σε επίπεδο καταστημάτων, είδαμε μια μοναδική ευκαιρία για στοχευμένη ανάπτυξη σε κοινότητες που ευθυγραμμίζονται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας».

Η Biscuit Belly σχεδιάζει να κρατήσει τα αποκτηθέντα εστιατόρια ανοιχτά, επενδύοντας παράλληλα στις υπάρχουσες ομάδες τους. Πρόσθεσε ότι οι επιλεγμένες τοποθεσίες συνάδουν με τη στρατηγική επέκτασής της λόγω των γεωγραφικών αγορών τους, των έμπειρων εργαζομένων και της εδραιωμένης πελατειακής τους βάσης.

Η Biscuit Belly, που ιδρύθηκε στο Λούισβιλ του Κεντάκι το 2019, ειδικεύεται σε πιάτα πρωινού και brunch εμπνευσμένα από τον αμερικανικό Νότο, συμπεριλαμβανομένων gourmet σάντουιτς με μπισκότα.

Γιατί η Cracker Barrel αποφάσισε να πουλήσει την Maple Street Biscuit Company

Η πώληση έρχεται σε μια στιγμή που η Cracker Barrel προσπαθεί να βελτιώσει την κερδοφορία της μετά από αρκετά τρίμηνα μειωμένων πωλήσεων και επισκεψιμότητας πελατών.

Η εταιρεία δέχεται αυξανόμενη πίεση από τότε που αποκάλυψε το σχέδιο μετασχηματισμού της πέρυσι, μια κίνηση που προκάλεσε επικρίσεις από πολλούς παλιούς πελάτες. Ως απάντηση, η Cracker Barrel δεσμεύτηκε να επαναφέρει το αρχικό της λογότυπο, να αναστείλει τις ανακαινίσεις καταστημάτων και να ξεκινήσει νέες πρωτοβουλίες μάρκετινγκ, διαφήμισης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμένες να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την κληρονομιά του brand.

Η χρηματοοικονομική απόδοση της Cracker Barrel συνέχισε να αντικατοπτρίζει αυτές τις προκλήσεις:

Κατά το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά σχεδόν 3% σε ετήσια βάση.

Κατά τις πρώτες 11 εβδομάδες του τετάρτου τριμήνου, οι συγκρίσιμες πωλήσεις εστιατορίων μειώθηκαν κατά περίπου 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι συγκρίσιμες πωλήσεις λιανικής αυξήθηκαν κατά περίπου 0,5%.

Αν και η Maple Street Biscuit Company αντιπροσώπευε λιγότερο από το 2% των ετήσιων εσόδων της Cracker Barrel, η εταιρεία προβλέπει ότι η εκποίηση θα βελτιώσει το προσαρμοσμένο EBITDA ξεκινώντας από το οικονομικό έτος 2027, επιτρέποντας στη διοίκηση να εστιάσει στο κύριο brand της.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Cracker Barrel αναμένει να εγγράψει μη ταμειακές επιβαρύνσεις περίπου 37 έως 39 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, μαζί με επιπλέον 6 έως 8 εκατομμύρια δολάρια σε ταμειακές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την έξοδο από τη δραστηριότητα.

Παρά τις έκτακτες αυτές επιβαρύνσεις, η Cracker Barrel δήλωσε ότι προβλέπει πλέον να φτάσει ή να ξεπεράσει το ανώτατο όριο των εκτιμήσεών της για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2026 και να υπερβεί τις προβλέψεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA (αρχική πρόβλεψη εσόδων: 3,27 έως 3,30 δις δολάρια, προσαρμοσμένο EBITDA: 120 έως 125 εκατομμύρια δολάρια).

Πηγή: thestreet.com

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