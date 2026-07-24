Νωρίτερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ είχε επικαλεστεί αναφορές που ήθελαν την 40χρονη να απομακρύνθηκε από το σπίτι αιμόφυρτη, να κυνηγήθηκε από το ζευγάρι και να τραυματίστηκε εκ νέου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας 41χρονης εργαζόμενης του ΕΚΑΒ στην Σύρο, με τις αρχές να αναζητούν ακόμη απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα.

Το πρωί της Παρασκευής έγινε γνωστό πως η σύζυγος του δράστη αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε πως η 41χρονη γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού κρατώντας μαχαίρι.

Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα πάντα με την τελευταία ενημέρωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 41χρονος χρησιμοποίησε διαφορετικό μαχαίρι και τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη. Η 41χρονη βγήκε στη συνέχεια από την κατοικία και κατέρρευσε σε εξωτερικό χώρο, όπου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται πως ο 41χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία.

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Τι δήλωνε νωρίτερα η Κωνσταντία Δημογλίδου

Μιλώντας νωρίτερα στο ΣΚΑΙ, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υποστήριξε πως υπάρχει μόνο η εκδοχή των δύο κατηγορουμένων, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί.

«Ουσιαστικά, η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε τη θέση των δύο συλληφθέντων, όμως το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει, αφού δεν είναι πλέον στη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η 41χρονη έφτασε στην κατοικία τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και με ένα μαχαίρι.

«Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν φορούσε τα ρούχα της εργασίας της ή αν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της με χειρουργική μάσκα, όπως αναφέρει το ζευγάρι. Το αν είχε μαζί της μαχαίρι είναι κάτι που θα διαπιστωθεί εργαστηριακά», σημείωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

«Κυνηγήθηκε από το ζευγάρι και τραυματίστηκε εκ νέου»

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το απόγευμα της Πέμπτης, περίπου στις 17:20, η 41χρονη μετέβη σε συγκεκριμένη κατοικία στη Σύρο. Εκεί φέρεται να είχε έντονη λογομαχία με τη γυναίκα που άνοιξε την πόρτα, ενώ λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της δεύτερης.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε και ακολούθησε έντονο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου βγήκε μαχαίρι και η γυναίκα δέχθηκε τραύματα.

Η 41χρονη φέρεται να αποχώρησε αιμόφυρτη πεζή, ωστόσο στο δρόμο δέχθηκε και νέα επίθεση.

«Υπάρχουν αναφορές ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι, κυνηγήθηκε από το ζευγάρι και τραυματίστηκε εκ νέου. Πέρα από το αιχμηρό αντικείμενο, φαίνεται ότι χτυπήθηκε και με άλλα αντικείμενα», σημείωσε το πρωί της Παρασκευής η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η 40χρονη κατέρρευσε εντέλει λίγα μέτρα μακριά. Διασώστες του ΕΚΑΒ τη μετέφεραν στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά της.

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Αναζητούν το μαχαίρι και βιντεοληπτικό υλικό

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι οι αστυνομικοί αναζητούν τώρα τόσο το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όσο και βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

«Το μαχαίρι αναζητείται από την αστυνομία, όπως αναζητείται και βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε πώς έφτασε η γυναίκα στην οικία του ζευγαριού και τι συνέβη στη συνέχεια», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε η 40χρονη. «Πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί με πόσα αντικείμενα και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε η γυναίκα και κατέληξε».