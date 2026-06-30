Ο 55χρονος αστυνομικός επιχείρησε να δολοφονήσει την σύζυγό του κι έπειτα αυτοκτόνησε: Οι δηλώσεις του αυτόπτη μάρτυρα.

Μια σοκαριστική ένοπλη επίθεση με θύμα μια 46χρονη γυναίκα εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Ζακάκι της Λεμεσού στην Κύπρο.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις έξι το πρωί της Δευτέρας, όταν ο δράστης, ο οποίος υπηρετούσε στη Λιμενική Αστυνομία, ανέλαβε καθήκοντα στην υπηρεσία του και χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο, αναφέροντας στους συναδέλφους του ότι θα απουσιάσει για λίγο.

Όπως διευκρίνισε αργότερα σε δηλώσεις του ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μια συνηθισμένη τακτική για το σώμα.

Σύμφωνα με το Sigma Live, ο 55χρονος κατευθύνθηκε προς ένα προγραμματισμένο ραντεβού έξω από το σχολείο του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου η 46χρονη σύζυγός του είχε ήδη φτάσει με το δικό της αυτοκίνητο.

Οι δυο τους επιβιβάστηκαν στο ίδιο όχημα και πολύ σύντομα ξέσπασε ένας σφοδρός διαπληκτισμός. Γύρω στις έξι και μισή, ένας περαστικός που αντιλήφθηκε την ένταση και άκουσε τις φωνές, έκανε αναστροφή με το αυτοκίνητό του και πλησίασε για να βοηθήσει, αντικρίζοντας τον αστυνομικό να κρατά τη γυναίκα σφιχτά από τον λαιμό.

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Παρά τις εκκλήσεις του μάρτυρα να την αφήσει, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κανονικά τη στολή του, αντέδρασε βίαια, διατάζοντάς τον να απομακρυνθεί καθώς «αυτή ήταν η γυναίκα του». Μάλιστα, πίεσε το θύμα να επιβεβαιώσει ότι δεν συνέβαινε τίποτα κακό, όμως η 46χρονη, αδυνατώντας να μιλήσει, ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια κάνοντας σήματα με το χέρι της.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η κατάσταση εκτραχύνθηκε, με τον 55χρονο να βγάζει το πιστόλι του, να το στρέφει προς τον περαστικό και να τον απειλεί ότι θα τον πυροβολήσει αν δεν αποχωρήσει.

Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς τη γυναίκα, την πυροβόλησε τέσσερις φορές στην προσπάθειά του να τη δολοφονήσει και στη συνέχεια έθεσε τέρμα στη ζωή του. Ο

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο λίγο πριν από τις επτά το πρωί, όπου εντόπισαν τον δράστη νεκρό και τη γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη μέσα στο όχημα. Η 46χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

{https://www.youtube.com/watch?v=_DEtZYCcz0o}