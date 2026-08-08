Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στάθηκε και στη «Συμφωνία της Μέκκας».

Για το κυπριακό μίλησε σε δηλώσεις του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. «Για εμάς, η λύση συνίσταται ουσιαστικά στην εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών, αυτή είναι η ιδανική λύση. Αυτή είναι η θέση μας», τόνισε για να προσθέσει:

«Η κυρίαρχη, ισότιμη και ανεξάρτητη στάση των Τουρκοκυπρίων είναι σημαντική. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δε θα συμφωνήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Εδώ και 50 χρόνια, το status quo παραμένει το ίδιο· η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί οφείλονται σε έναν και μόνο λόγο: την παρουσία Τούρκων στρατιωτών στο νησί».

Από εκεί και πέρα, ο Χακάν Φιντάν τόνισε πως η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία είναι από τεχνική άποψη ίδια με τo Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ για την αμοιβαία άμυνα μεταξύ των κρατών μελών.

Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Φιντάν δήλωσε ότι μια επιτροπή υπουργών, παρόμοια με αυτήν εντός του ΝΑΤΟ, θα συσταθεί στο πλαίσιο της συμμαχίας όπως και μια γενική γραμματεία με έδρα τη Σαουδική Αραβία. Η Αίγυπτος θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί στη συμφωνία μόλις επιλυθούν ορισμένα τεχνικά θέματα, δήλωσε.

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Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν τη συμφωνία χθες, Παρασκευή, στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.