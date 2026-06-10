Η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης – SEECP, στη Σόφια. Ο υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας.

Οι δυο πλευρές συζήτησαν, επίσης, την πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου, στην Άγκυρα, καθώς και τις περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δύο υπουργοί μίλησαν ακόμα για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν συζήτησαν, τέλος, για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

{https://x.com/greecemfa/status/2064679155707351219}