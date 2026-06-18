Οι δηλώσεις του Κουκ έρχονται σε μια περίοδο που πολλοί τεχνολογικοί κολοσσοί υπογραμμίζουν τις πιέσεις που δέχεται η βιομηχανία κατασκευής τσιπ.

Η Apple σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, καθώς το κόστος των τσιπ μνήμης που χρησιμοποιεί έχει εκτοξευθεί.

Ο Τιμ Κουκ, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Apple, δήλωσε στην Wall Street Journal ότι οι αυξήσεις των τιμών είναι «αναπόφευκτες», καθώς η κατάσταση γύρω από τα τσιπ μνήμης έχει καταστεί «μη βιώσιμη».

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε πότε θα αυξηθούν οι τιμές ή ποια προϊόντα θα επηρεαστούν. Παραμένει επίσης ασαφές εάν οι ανατιμήσεις θα επηρεάσουν το iPhone 18, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Τα τσιπ μνήμης αποτελούν βασικά εξαρτήματα σε έξυπνες συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα, όμως η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει οδηγήσει τις τιμές τους προς τα πάνω τους τελευταίους μήνες.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μετριάσουμε τις τεράστιες αυξήσεις που μετακυλίονται σε εμάς και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας από αυτές, αλλά η κατάσταση έχει γίνει μη βιώσιμη», δήλωσε ο Κουκ στη WSJ.

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«Υπάρχει μικρότερη προσφορά σε μια περίοδο που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές, και οι εταιρείες κατασκευής μνημών μετακυλίουν τεράστιες αυξήσεις τιμών», σημείωσε ο Κουκ, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί από τον Τζον Τέρνους στη θέση του CEO της Apple τον Σεπτέμβριο, έπειτα από 15 χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε η τιμολόγηση και η προσφορά των μνημών να επιστρέψουν σε λογικά επίπεδα για τα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή είναι η ουσία».

Η τιμή της μνήμης RAM έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2025

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC αυτόν τον μήνα, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυξήσεων στις τιμές, καθώς ο πληθωρισμός ώθησε το κόστος της προς τα πάνω.

Η TSMC κατασκευάζει τα πιο προηγμένα τσιπ που σχεδιάζονται από εταιρείες όπως η Apple, η Nvidia και η AMD.

Νωρίτερα φέτος, η Samsung δήλωσε ότι αναμένει οι ελλείψεις στην προσφορά τσιπ μνήμης να αυξήσουν τις τιμές των ηλεκτρονικών συσκευών.

Η τιμή της μνήμης RAM - συνήθως ένα από τα φθηνότερα εξαρτήματα ενός υπολογιστή - έχει υπερδιπλασιαστεί από τον Οκτώβριο του 2025.

Εκτός από την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη, ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίσης διαταράξει την παγκόσμια προμήθεια ηλίου, ενός αερίου που είναι κρίσιμο για την κατασκευή ημιαγωγών, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος των τσιπ υπολογιστών.

Το iPhone 17 παραμένει δημοφιλές από τότε που κυκλοφόρησε η σειρά, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι πωλήσεις των συσκευών της Apple αυξήθηκαν κατά 17% τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, δεχόμενες ώθηση από την ισχυρή ζήτηση στην Κίνα.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία αύξησε την αρχική τιμή των compact υπολογιστών της, Mac Mini, κατά περίπου 200 δολάρια νωρίτερα φέτος.