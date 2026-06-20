Θύελλα συζητήσεων αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις Στουρνάρα στα «Νέα Σαββατοκύριακο».

Μεγάλες συζητήσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα στα «Νέα Σαββατοκύριακο» και στη Μαρία Βουργάνα και Διονύση Νασόπουλο.

Ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος αναφέρει για την περίοδο του 2015 πως «Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι...». Για τη μάχη του ευρώ δηλώνει πως

«Ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα». Για τις προοπτικές της χώρας διαμηνύει πως «Μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε». Ενώ υπογραμμίζει με νόημα: «Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν μη γένοιτο, χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ».

Προφανώς οι δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα θα προκαλέσουν πολλές συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις.

Νεότερα προσεχώς...

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Β.Σκ.